Death Stranding Director's Cut: Kojima ha consegnato il trailer finale

Hideo Kojima ha annunciato su Twitter di aver consegnato il trailer finale di Death Stranding Director's Cut per PS5, che dovrebbe essere quindi pubblicato a breve. Sicuramente lo sarà prima del lancio del gioco, che avverrà il 24 settembre 2021.

Kojima: "L'ultimo trailer di Death Stranding Director's Cut. Vi ringrazio per la vostra pazienza. È già stato consegnato, non dipende più da me e lo sto riguardando proprio ora. Probabilmente sarà rilasciato a metà della prossima settimana. Siate pazienti ancora un po'."

Cosa mostrerà questo nuovo trailer? Il gioco in sé è ormai ben conosciuto, quindi potrebbe esserci un focus suoi nuovi contenuti, anche se in realtà questi sono stati ben illustrati in video durante la Gamescom 2021. Magari sarà un montaggio particolarmente creativo di sequenze note. Comunque sia staremo a vedere, in attesa dell'uscita del gioco, che ricordiamo essere un'esclusiva di PS5.