Cory Barlog, creatore di God of War, ha comprato una Xbox Series X per giocare ad Halo Infinite

Cory Barlog - noto soprattutto per aver lavorato alla saga di God of War e, recentemente, aver creato il reboot per PS4 - ha condiviso su Twitter un suo recente acquisto: una Xbox Series X. Il motivo dell'acquisto? Non vede l'ora di giocare ad Halo Infinite, il venturo sparatutto di 343 Industries. Ecco il tweet.

L'acquisto è avvenuto giusto in tempo per il suo compleanno. Come segnalato su Twitter, infatti, Cory Barlog compie gli anni il 2 settembre. La biografia di Barlog include anche la scritta "Worla puzhu-tor t' ish-veh": nel caso ve lo steste chiedendo, è vulcaniano (da Star Trek) e significa "non ne ho mai sentito parlare" (never heard of it, in inglese), ovvero la risposta tipica che Barlog dà quando qualcuno parla di God of War, un modo divertente per dire "no comment".

Il tweet di Cory Barlog va inoltre inteso come un messaggio di pace contro la console war: un importante esponente del mondo PlayStation gioca con Xbox Series X e Halo Infinite. L'unica cosa che conta è che ci si diverta con i propri videogame preferiti, senza "lottare" per una squadra o per l'altra.

Parlando sempre di God of War: una IA ricrea Kratos in "versione realistica", sembra vostro zio.