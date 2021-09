The Last Oricru, l'intervista esclusiva al produttore di un GDR diverso dal solito

Per questo motivo abbiamo chiesto un' intervista esclusiva al produttore di The Last Oricru , così da scoprire ancora meglio questa interessante produzione.

Quando ad inizio estate Koch Media ha presentato la sua etichetta Prime Matter , dedicata alla scoperta, alla produzione e alla distribuzione di una "sporca dozzina" di giochi indipendenti, The Last Oricru ci è sembrato immediatamente il più interessante. Sotto l'operazione Prime Matters si nascondono diversi giochi con un grande potenziale, ma quello in sviluppo dallo Studio Goldknights spicca per diversi motivi: è un gioco di ruolo pieno di scelte importanti che ne condizionano prepotentemente la trama, ha un'ambientazione molto particolare e inoltre, cosa abbastanza rara per il genere, supporta la cooperazione tra due giocatori sebbene solo offline.

Nonostante i pochi minuti di durata, il trailer mostrato è riuscito subito ad attirare la nostra attenzione, come abbiamo avuto modo di scrivere e spiegarvi nella nostra anteprima che potete leggere nell'anteprima di The Last Oricru . Anche per questo, quando la divisione italiana di Koch Media ci ha offerto in esclusiva la possibilità di intervistare Vladimir Gersl , il produttore esecutivo del progetto, abbiamo subito colto la palla al balzo con entusiasmo. Del resto, di The Last Oricru si sa tanto, ma non abbastanza, ed è anche giusto quando si intravedono delle potenzialità dare a un progetto il giusto risalto, oggi non facile quando non sei il classico peso massimo tutto grafica e marketing. Del resto, come abbiamo imparato nel corso soprattutto negli ultimi anni, sono spesso i progetti più piccoli, e liberi dalle classiche leggi di mercato, quelli più interessanti da scoprire prima e giocare poi. Non bisogna mai dimenticarci che i grandi di oggi, sono stati i piccoli del passato, e team come lo Studio Goldknights che nel 2021 è in procinto di lanciare il suo primo gioco, nonostante sia composto da tanti veterani, in futuro potrebbe diventare uno dei grandi player dell'industria. Le potenzialità ci sono, l'esperienza anche, e The Last Oricru sembra avere tutte le qualità per lasciare il segno e trasformarsi in un fondamentale trampolino di lancio.

Choice Matter

Il coop non è obbligatorio ma può cambiare radicalmente l'esperienza di gioco. I due eroi possono aiutarsi ma involontariamente anche pestarsi i piedi a vicenda. Collaborare non è questione da poco.

L'intervista si è svolta nel primo pomeriggio, ma per Vladimir Gersl poteva essere un'ora qualsiasi del giorno o della notte, visto che dal suo volto traspariva una stanchezza e una confusione che per una volta non era il frutto di straordinari infiniti, pratica tristemente nota nell'industria dei videogiochi, bensì di un lieto evento: era diventato papà soltanto poche ore prima. Dopo avergli dato tempo di riprendere fiato dopo la rocambolesca dodici ore alla quale era appena sopravvissuto, ci siamo lanciati sull'obiettivo con le nostre domande...

Questo è il vostro primo gioco come Studio GoldKnight, siete stati fortunati a trovare subito un publisher come Koch Media. Come ci siete riusciti?

È stata una combinazione tra diversi elementi. Come ho detto sono venti anni che lavoro nell'industria dei videogiochi quindi conosco certi sistemi, certe persone, e penso di sapere come presentare un prodotto in modo che attiri le giuste attenzioni dei publisher. Ci siamo focalizzati con Koch Media perché nel 2019 sono stati i più ricettivi quando abbiamo iniziato a mostrare il gioco, e ci avrebbero permesso di raggiungere un certo tipo di standard che ne avrebbe esaltato le qualità già presenti fin dal principio. Abbiamo anche cambiato il titolo...

Perché anche il titolo?

Semplicemente perché il gioco, dal 2019 in poi, rispetto a quando il progetto è nato nel 2015, è cambiato così tanto che il titolo non calzava più.

Sto facendo questa intervista perché The Last Oricru è stato il gioco che più mi ha colpito durante la presentazione dell'etichetta Prime Matter di inizio estate. Effettivamente sono contento di conoscerti e di farlo in un giorno come questo. Mi puoi dire qual è la caratteristica di questo gioco di cui vai e andate più fieri?

Prima di tutto grazie per il tuo feedback. Per noi The Last Oricru è come dovrebbe essere un gioco di ruolo moderno. Non abbiamo puntato all'oramai classico open world, spesso legato a un'esplorazione senza troppo senso; il nostro gioco è focalizzato sull'intensità, sul combattimento, sulle statistiche ma il punto più importante è secondo noi la dinamicità con il quale è stato concepito. Tutte le decisioni, tutte le azioni, possono portare a differenti versioni della storia. Inoltre, ed è un'altra cosa che manca nei GDR moderni, è la possibilità di giocarci in coop, per la precisione couch coop (solo offline e sulla stessa console NDR). La cooperativa di The Last Oricru non è stata inserita lavorando soltanto all'aspetto tecnico, ma è legata strettamente anche il design generale del gioco.

Questa è una buona notizia perché, confrontandomi anche con i nostri lettori, non sono pochi quelli che si sono stancati di giochi enormi, ma spesso molto ripetitivi.

Ottimo, ottimo, perché dopo oltre venti anni nell'industria dei videogiochi, ho capito da tempo quanto sia necessario non solo fare i conti con il tempo e il budget a disposizione, ma anche se non soprattutto anticipare le qualità del team che sia ha dietro, in modo da focalizzare le risorse dove è meglio, dove poi avrai in cambio il gioco migliore possibile. La rigiocabilità di The Last Oricru è uno dei nostri vanti, certo ha reso il gioco più piccolo rispetto ai progetti di cui parli, ma quando arrivi alla fine non puoi non volerlo iniziare subito daccapo per vedere quanto può cambiare in base ad ogni tua scelta. Se fai questo, se dici questo, se ti allei con un gruppo piuttosto che un altro, cambia tantissimo il corso del gioco, radicalmente, non solo piccoli segmenti.

Sono effettivamente tanti i giochi che promettono chissà quali scelte drammatiche, ma poi il risultato si rivela modesto. In che modo The Last Oricru si differenzia da queste produzioni?

Sono diverse le software house che hanno annunciato qualcosa di simile a The Last Oricru, che permettesse tutte queste scelte. In molti casi però, da giocatore, difficilmente sono rimasto soddisfatto perché si trattava di accedere o meno a segmenti di gioco. Abbiamo cercato di evitare questa sensazione, lavorando molto più approfonditamente sui cambiamenti che il giocatore potrà imprimere al nostro gioco. Proprio all'inizio devi scegliere con chi allearti, e il gioco cambierà radicalmente, anche il combattimento cambia. Non avrai solo degli amici diversi, o vedrai delle cut-scene diverse, ma il cambio sarà molto più profondo, di gameplay.