Enclave: annunciata l'edizione rimasterizzata, si parla di 25 milioni di copie vendute per le vecchie versioni

Ziggurat Interactive ha annunciato l'arrivo nell'autunno del 2021 dell'edizione rimasterizzata di Enclave, vecchio gioco di ruolo d'azione di Starbreeze Studios risalente al 2003 che, secondo il comunicato stampa, avrebbe venduto 25 milioni di copie tra le versioni PC, Xbox e Nintendo Wii. La nuova versione sarà lanciata su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Francamente le vendite fornite da Ziggurat Interactive ci sembrano un tantino gonfiate. Probabilmente si tratta di un errore. Se un gioco all'inizio del nuovo millennio avesse venduto 25 milioni di copie diciamo che l'industria se ne sarebbe accorta e se ne sarebbe accorto anche il suo editore di allora, che l'avrebbe trasformato in qualche modo in una serie. Vero è che è stato ripubblicato nel 2012, ma quanto potrebbe aver venduto in più rispetto alla release originale? Tanto per avere un dato: il gioco è attualmente disponibile su Steam per 4,99€ e conta poco più di 1.500 recensioni degli utenti. SteamDB ci parla di un picco massimo di giocatori di 14.907, registrato tredici mesi fa (attualmente ne ha 8).

La prima immagine dell'edizione rimasterizzata di Enclave

Comunque sia, la nuova versione sarà migliorata graficamente per sfruttare l'hardware delle console più moderne. Avrà inoltre più di venti nuove tracce audio, mentre la colonna sonora originale sarà completamente rimasterizzata. Sarà anche giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S.