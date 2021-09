PS Store: giochi PS4 e PS5 in sconto fino al 75%, ecco le "Selezioni essenziali"

Con l'arrivo di settembre e della nuova settimana il PS Store si è aggiornato con nuovi sconti per i giochi PS4 e PS5. Sul negozio digitale di PlayStation sono ora attive le "Selezioni essenziali" con offerte che arrivano fino al 75%.

Prima di tutto, sappiate che potete trovare tutti gli sconti delle "Selezioni essenziali" a questo indirizzo del PlayStation Store.

Tra i giochi PS4 e PS5 (retrocompatibilità) troviamo ad esempio l'apprezzato gioco cooperativo di Fares, It Takes Two, che costa solo 29.99€: ricordate che potete acquistare il gioco una sola volta e giocare in due. Potete anche acquistare No Man's Sky, a soli 24.99€: il gioco sci-fi di Hello Games è ormai gigantesco e perfetto per giocare con gli amici o in solitaria.

No Man's Sky

Passiamo però a un vero grande nome: Red Dead Redemption 2 è attualmente disponibile a 24.59€, con uno sconto del 59%. Ricordate comunque che fino al 2 novembre il gioco sarà disponibile su PlayStation Now. Se volete un open world ma preferite qualcosa di più moderno e "horror", allora dovete dare una chance a Days Gone, disponibile a 23.99€.

Ci sono poi moltissime altre offerte interessanti che potete trovare sul PlayStation Store. Diteci, avete trovato qualche gioco interessante?