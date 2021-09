Twitch: streamer finge di avere il cancro per far crescere seguaci e donazioni

Kaw, conosciuta su Twitch come MsDirtyBird, è una streamer dedita a Rocket League diventata nelle scorse ore oggetto di forti polemiche per aver finto di avere il cancro. Naturalmente l'obiettivo, anche se non dichiarato, era quello di far crescere il suo numero di seguaci e le donazioni, altrimenti non si spiegherebbe un comportamento tanto irresponsabile su di un tema così delicato.

MsDirtyBird ha continuato a ingannare il pubblico per mesi, ossia da gennaio di quest'anno, quando aveva dichiarato di avere un cancro al cervello. A farla scoprire è stata sua sorella, Flamango0420 su Twitch, che ha negato la sua malattia e ha affermato che si tratta di un falso, visto che nessuno della famiglia ne sapeva niente.

MsDirtyBird ha quando provato a correre ai ripari registrando un video di scuse in cui è apparsa triste e in lacrime, con dei leggeri accenni alla possibilità di togliersi la vita. Purtroppo è emerso che era un falso anch'esso, visto che stava leggendo un testo dal sito Cyberbully, come dimostra il tweet sottostante.

Vistasi scoperta ancora una volta, la nostra ha pubblicato la versione completa del video di scuse, senza tagli, chiedendo scusa a tutti in un tweet ora reso privato.

La conclusione è che MsDirtyBird ha deciso di prendersi una pausa da Twitch, che potrebbe durare dai sei mesi a un anno, vista l'ondata di insulti e d'odio che le è stata riversata addosso dopo l'emersione della verità.

Alcuni comunque l'hanno invitata a donare i soldi accumulati su Twitch con la sua recita agli enti e alle associazioni che si occupano di studiare e curare il cancro. Ecco, questo sarebbe un buon modo per espiare.

MsDirtyBird non ha risposto nel merito, quindi è molto probabile che abbia invece deciso di tenersi il malloppo.