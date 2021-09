Uncharted Collection per PC, spunta online un'immagine della raccolta

L'immagine finita online dell'Uncharted Collection per PC

Trafugata online l'immagine di quella che dovrebbe essere la prossima esclusiva PlayStation a uscire su PC: la Uncharted Collection o, meglio, la Uncharted The Naughty Dog PC Collection. Stando alle informazioni che si possono carpire dallo scatto, si tratta di una raccolta che comprende tutti i capitoli regolari della serie, compreso uno spin-off:

Di base mancherebbe solo Uncharted: L'abisso d'oro, uscito solo su PlayStation Vita, per completare la saga. In effetti Sony non ha mai proposto una riedizione del gioco. Sarebbe bello averlo anche solo in digitale sul PlayStation Store, giocabile su PS4 e PS5.

Per il resto apprendiamo dall'immagine che la Uncharted The Naughty Dog PC Collection sarà disponibile su Steam e sull'Epic Games Store. Non ci sono indicazioni specifiche riguardanti il prezzo, ma leggendo il messaggio in fondo all'immagine si può intravedere la data d'uscita: 7 dicembre 2021.

Naturalmente invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, perché si tratta di un'informazione trafugata, che potrebbe quindi essere non confermata.