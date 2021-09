PS5: nuovo modello disponibile anche in Italia, come ci ha dimostrato un nostro lettore

Un nostro caro lettore ci ha inviato le foto che dimostrano come il nuovo modello di PS5 sia ormai in vendita anche in Italia. Probabilmente esaurite le scorte del precedente, Sony ha iniziato a distribuire subito la versione più recente dell'hardware.

Tutto è iniziato sul nostro canale Telegram ufficiale dove l'utente gabrytallica di Bolzano, al secolo Gabriele Baldo (cui vanno tutti i nostri più vivi ringraziamenti nonché il calendario sexy di Alessio Pianesani che di solito teniamo solo per la redazione), ha fatto vedere a tutti la sua nuova PS5. Esaminando la scatola, il nostro ha scoperto che si tratta del nuovo modello, il CFI-116A, come leggibile in uno degli angoli. Quindi ha pubblicato altre foto, dandoci di fatto la notizia.

A questo punto gli abbiamo chiesto di poterle pubblicare, gentile com'è ce ne ha scattate di esclusive (le trovate nella galleria sottostante) ed eccoci qua. Naturalmente a essere interessante è soprattutto la scatola, visto che la console in sé rimane identica al modello precedente.

Come potete vedere, anche la confezione è identica, a parte per la sigla.

Da notare che Gabriele è riuscito a prendere PS5 da Mediaworld, con i rifornimenti di giovedì scorso, e da nessuna parte gli è stato notificato che avrebbe portato a casa il modello aggiornato, come da lui stesso raccontato. Del resto stiamo parlando di una semplice, e in un certo senso fisiologica, revisione hardware, quindi è normale che Sony non la pubblicizzi come chissà quale novità.