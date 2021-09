Deathloop e Kena: Bridge of Spirits sono i giochi più attesi di settembre 2021

Settembre 2021 si presenta come uno dei mesi più ricchi visti di recente, non solo in termini di quantità di giochi e ma anche di qualità, almeno come potenziale, visto che molti di questi non sono stati ancora osservati con la dovuta attenzione. Parliamo di quasi 30 giochi per quanto riguarda le uscite più in vista, ma sarebbero anche di più i lanci previsti a settembre se contassimo anche le produzioni minori. Ovvero una media di un titolo nuovo al giorno, che sembra proprio anticipare un autunno veramente carico di giochi. Dentro ci troviamo un po' di tutto, tra produzioni tripla A di grosso calibro e titoli di varie dimensioni, anche se predominano gli indie e quei giochi intermedi che stanno riprendendo sempre più quota all'interno del mercato videoludico. All'interno di tutto questo, andiamo a vedere quali sono i giochi più attesi di settembre 2021, come da tradizione in due sondaggi rivolti rispettivamente alla redazione e ai lettori.

Il risultato, come spesso, accade, è duplice, dimostrando ancora una volta una certa diversità di gusti tra le due platee prese in considerazione, ma anche come risultato della grande quantità di proposte a cui ci approcciamo.

Tra i ritorni storici, Diablo 2: Resurrected si segnala per questo settembre 2021

D'altra parte, bisogna dire che i distacchi tra le varie posizioni emerse dai sondaggi sono spesso talmente piccoli da far capire quanto sia ampia l'offerta di settembre 2021 e quanto i giochi proposti vadano incontri a gusti diversi con notevole successo. Da una situazione così variegata non emerge il classico titolone che fa il vuoto intorno, quanto piuttosto una bella quantità di titoli in grado di incuriosire tanti utenti, senza considerare ovviamente le sorprese che emergeranno nel corso del mese e che al momento possono risultare meno prevedibili, specialmente nella grande quantità di giochi indie in arrivo e di cui non sappiamo ancora moltissimo.