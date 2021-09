Baldo: The Guardian Owls disponibile la prima patch

NAPS Team ha annunciato la disponibilità della prima patch di Baldo: The Guardian Owls, che sistema alcuni dei bug più segnalati dai giocatori di tutto il mondo. L'aggiornamento è stato chiamato "HotFix 1" e attualmente è scaricabile su PC e console PlayStation. Le versioni Nintendo Switch, Xbox One e Apple Arcade sono in approvazione e arriveranno quanto prima.

I bug sistemati sono: il tentacolo rosso del galeone, la pietra mancante nella miniera abbandonata, la possibilità di bloccarsi dietro alla ragazza nella città di Rodia, le pareti invisibili nelle celle con gli scheletri della Prigione di Savoca, le pareti invisibili delle fogne, lo scrigno finale del circo, le statue con torce della prigione di Savoca e alcune collisioni.

Attualmente NAPS Team sta lavorando per sistemare il problema del reset dei cuori, dei dindi (la moneta di gioco) e dei globi, oltre ad altri glitch. Saranno anche migliorate le mappe e saranno risolti i problemi di input lag su alcune configurazioni. La versione PC otterrà inoltre delle opzioni grafiche, come risoluzione e Vsync.

Baldo: The Guardian Owls è diventato oggetto di forti discussioni in Italia, pur essendo stato acquistato da pochissimi connazionali, almeno su Steam.