eFootball 2022, il provato della versione next-gen del PES free-to-play

Non sappiamo cosa sia successo in queste settimane che ci hanno separato dalla pubblicazione della prima versione embrionale, ma la nostra prova di eFootball 2022 ci ha lasciato piuttosto spiazzati.

Un gioco in evoluzione

L'ingresso in campo di due squadre di eFootball

Lo sappiamo bene che eFootball è un progetto itinerante, che è arrivato nei negozi digitali oggi, ma già nell'arco di poche settimane riceverà nuovi aggiornamenti non solo contenutistici, ma anche di gameplay, come un nuovi passaggi e tiri liftati. Anzi, da questo punto di vista c'è persino più di quanto preventivato.

È vero che in eFootball 2022 si possono utilizzare online solo una manciata di team partner, ma si possono già vedere diversi campionati europei completi, magari non tutti con licenze ufficiali, con tutti i giocatori e le formazioni aggiornat. Da Messi a Cristiano Ronaldo, da Zapata a Suarez, quasi tutte le stelle del calcio europeo e non sono presenti. La Serie B è completa, la Serie A ha ufficiali i 5 team partner (Juve, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta), mentre nel resto del mondo le licenze sono più a macchia di leopardo.

Però sono tante squadre.

Per il momento si possono avviare solo amichevoli offline o quelle online, ma le licenze a disposizione sono più di quante ci saremmo aspettati. C'è pure una competizione online per cominciare ad accumulare esperienza e valuta di gioco. E poi si può usare A o X per andare avanti tra le schermate e non si è più legati a Start o chi ne fa le veci. Brava Konami.

Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare delle modalità in più, magari qualche partner aggiuntivo e una modalità esport in grado di far crescere i talenti in erba e far competere tra di loro i campioni. Da questo punto di vista i proclami e le ambizioni sembrano essere stati rispettati. Una struttura del genere sul gameplay dello scorso anno poteva essere una base solida sulla quale partire per andare ad intaccare il dominio di FIFA 22 (la recensione vi dice come è l'episodio di quest'anno) e rintuzzare l'attacco di UFL e Goals.