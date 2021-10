Xbox Game Pass è ancora lontano dai 30 milioni di abbonati, per Jeff Grubb

Secondo il noto giornalista Jeff Grubb, Xbox Game Pass è ancora lontano dal traguardo dei 30 milioni di abbonati, a differenza di quanto affermato dal CEO di Take-Two pochi giorni fa.

Per chi si fosse perso le ultime novità, Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, durante il corso dell'evento digitale TheGrill 2021 aveva affermato che il servizio di Microsoft ha raggiunto il notevole traguardo dei 30 milioni di iscritti. Cifra che il boss di Xbox, Phil Spencer, non aveva né smentito né confermato, limitandosi nel ricordare che l'ultimo dato ufficiale condiviso da Microsoft a gennaio 2021 era di 18 milioni di iscritti.

Poche ore fa Jeff Grubb, editor di VentureBeat, è intervenuto su Twitter, affermando che il dato riportato da Zelnick è incorretto e che in realtà nell'ultimo trimestre gli abbonati a Xbox Game Pass sono stati meno di 23 milioni.

"Zelnick ha preso un numero a caso. Se fossero stati 30 milioni di utenti per il Game Pass, lo avrebbero detto", afferma Grubb su Twitter. Il giornalista inoltre ha aggiunto che i dati relativi all'ultimo trimestre non sono stati condivisi da Microsoft per non creare allarmismi sul numero degli abbonati, dopo che Jez Corden aveva dichiarato che ad aprile erano a quota 23 milioni, anche in questo caso un'informazione mai confermata dal colosso di Redmond.

Così come i dati riportati dal CEO di Take-Two erano da prendere con le pinze, lo stesso per ovvi motivi vale anche per le dichiarazioni di Grubb. Per sapere con certezza i dati relativi agli abbonati di Xbox Game Pass infatti bisognerà attendere informazioni ufficiali da parte di Microsoft.