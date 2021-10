EA: Laura Miele sarà la nuova COO, prenderà il posto di Blake Jorgensen

È in arrivo un importante cambio ai vertici di EA: il CFO e COO Blake Jorgensen lascerà il publisher la prossima estate, con Laura Miele che subentrerà al suo posto per quanto riguarda il ruolo di chief operating officer.

Jorgensen ha lavorato nella compagnia per oltre un decennio e nei prossimi mesi inizierà tutti i procedimenti necessari per il "passaggio del testimone" prima di lasciare l'azienda l'estate del 2022. Come accennato in apertura, Laura Miele sarà la nuova COO, mentre per il ruolo di chief financial officer attualmente EA sta cercando un candidato ideale sia all'interno che all'esterno della compagnia.

"Laura ha guidato con successo gli EA Studios con una forte disciplina strategica e operativa ed estenderà questo focus e rigore a tutta la compagnia come COO", afferma il CEO Andrew Wilson.

EA, Laura Miele sarà la nuova COO

Laura Miele attualmente è una figura chiave all'interno di EA, con il compito di supervisionare e coordinare il lavoro di 25 studi differenti. Grazie alla promozione a COO indiscutibilmente diventerà una delle donne più influenti e potenti all'interno dell'industria videoludica, laddove ai vertici troviamo perlopiù uomini.

Inoltre l'"executive VP marketing, commercial and positive play" Chris Bruzzo è diventato il nuovo chief experience officier, una posizione che stando alle parole del CEO Andrew Wilson guiderà gli sforzi di EA nel creare un ecosistema sociale che forgerà forti legami e creerà esperienze grandiose per i giocatori.