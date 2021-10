Sin Chronicle è il nuovo gioco di ruolo giapponese di SEGA, solo per sistemi mobile

Come promesso, in occasione del TGS 2021 SEGA ha annunciato il suo nuovo gioco di ruolo giapponese: Sin Chronicle. Si tratta di un free-to-play pensato per il solo mercato mobile, quindi per sistemi iOS e Android, che per ora è previsto per il solo Giappone. Gli amici nipponici potranno infatti giocarci a partire dal 15 dicembre 2021 e possono già prenotarlo sui vari store. Non è chiaro se arriverà mai dalle nostre parti.

Vediamo il trailer di presentazione:

Sin Chronicle viene presentato come un vero gioco di ruolo in cui saranno i giocatori a determinare il finale tramite un sistema di scelte che, capitolo per capitolo, metterà i giocatori di fronte a dei difficili dilemmi. A influenzare la storia saranno anche gli alleati che si sceglieranno nel corso dell'avventura, in un modo che non è stato ben spiegato.

Il gameplay in sé sarà quello di un action, quindi con combattimenti in tempo reale direttamente sul mondo di gioco. La descrizione ufficiale parla di storia connessa formata da quelle di tutti i giocatori, ma non spiega benissimo il punto. Comunque sia, questo è il cast degli attori che presteranno le loro voci ai personaggi (ovviamente giapponesi), nonché i nomi dei compositori della colonna sonora.

Personaggi

Sera (interprete: Aoi Yuki)

Chloe (interprete: Aoi Yuki)

Protagonist (interprete: Taito Ban)

Gunther (interprete: Yuichi Nakamura)

Anne (interprete: Kana Hanazawa)

Lion (interprete: Junichi Suwabe)

Biscuit (interprete: Mariya Ise)

Gaust (interprete: Tomokazu Sugita)

Violet (interprete: Ai Orikasa)

Lehan (interprete: Hikaru Midorikawa)

Compositori della colonna sonora: