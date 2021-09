SEGA ha lanciato il sito teaser per il suo nuovo gioco di ruolo

SEGA ha lanciato il sito teaser del suo nuovo, misterioso gioco di ruolo, che sarà annunciato nel corso del Tokyo Game Show 2021. Attualmente il sito non riporta molto, a parte un teaser trailer che svela alcuni di quelli che si suppongono essere i protagonisti dell'avventura, che vengono mostrati di spalle o di profilo, e un conto alla rovescia che rimanda al gioco dell'annuncio: il 1° ottobre 2021. Qui di seguito potete vedere il trailer:

Difficile individuare con precisione di cosa si possa trattare, nonostante l'accenno allo stile e all'ambientazione. Non viene specificato neanche se sarà lanciato su PC/console o su sistemi mobile. La seconda ipotesi non è da escludere, visto che parliamo di un annuncio per il Giappone dove il mercato mobile è in forte ascesa, mentre quello console, Nintendo Switch a parte, è in contrazione.

Per saperne di più non ci resta che aspettare fiduciosi il Tokyo Game Show 2021, dove il nuovo titolo sarà svelato nel corso di un live streaming di SEGA. Vi ricordiamo che la nuova edizione del TGS sarà completamente virtuale, a causa della pandemia di COVID-19 ancora in corso.

Sito teaser del nuovo gioco di ruolo di SEGA