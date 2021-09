Age of Empires 4, il provato dello strategico a sfondo storico più atteso

Non deve essere semplice prendere una serie sedimentata nella coscienza del pubblico e proporne un nuovo capitolo, nonostante siano passati anni dall'ultimo. Si tratta di un atto a suo modo coraggioso, perché sa di rischiare lo scontro frontale con le aspettative dei fan, che sono sempre più alte di quanto un qualsiasi sviluppatore, anche il più pessimista, possa immaginare. Per questo un titolo come Age of Empires IV rischia o di essere o amatissimo, o criticato per i motivi più disparati, tra i quali anche la sua aderenza ai canoni della serie stessa.

Costruire e combattere

Un esercito schierato sul campo di battaglia

Una delle prime cose che salta all'occhio giocando alla demo tecnica di Age of Empires 4 è la ricerca della continuità rispetto ai primi tre capitoli. In particolare lo sguardo sembra essere rivolto al secondo, pur senza rinunciare ad alcune novità del capitolo successivo. In questo senso il titolo di Relic e World's Edge sembra non voler tradire in alcun modo l'attesa dei fan, che hanno richiesto il ritorno alla profondità delle origini, pur con un'interfaccia più moderna. C'è da dire che la demo consentiva di giocare solo in multiplayer, organizzando quindi schermaglie contro altri avversari umani. Volendo era possibile affrontare un breve tutorial, ma è poca cosa e non dà certo l'idea di quella che sarà la parte single player del gioco completo, tanto da permettere di parlarne.

Giocare online significa essenzialmente che abbiamo stressato un po' il sistema, correndo tra le epoche per avere truppe più forti e cercando di rispondere agli avversari colpo su colpo. Il gameplay di base è simile a quello dei vecchi capitoli: si comincia con un centro città e un gruppo di lavoratori che possono essere assegnati a diverse attività: raccogliere cibo, legna, oro, oppure costruire nuovi edifici. La velocità di esecuzione iniziale è tutto e ogni indecisione si paga con un'invasione prematura della base.

Tra gli edifici costruibili ci sono i soliti: segherie, mulini, fattorie, caserme, stalle e fortificazioni varie (torri, palizzate, mura e così via), che servono a difendersi dagli attacchi avversari e che nelle ere più moderne costringono all'utilizzo di macchine d'assedio per essere superate. Per passare di epoca bisogna costruire degli edifici speciali, diversi per ogni civiltà, che danno accesso a nuove tecnologie e, di conseguenza, alle truppe più moderne. Il cambio di epoca è davvero vitale in multiplayer (ma immaginiamo che lo sia anche in single player), visto che affrontare truppe di un'era avanzata con quelle di un'era più antica è decisamente sconsigliabile: sono meglio armate e corazzate, sono più specializzate e hanno dei grossi vantaggi quando attaccano gli edifici.

Quindi l'obiettivo primario è formare un esercito mentre si raccolgono abbastanza risorse per mantenerlo e si costruiscono abitazioni per aumentare la quota massima di unità generabili. Il modo di sfruttare le forze in campo non ha rivelato grosse sorprese, con gli schemi classici che sono stati rispettati pedissequamente. Quindi la fanteria semplice soccombe contro i cavalli, i lancieri battono le truppe a cavallo, gli arcieri sono deboli nel corpo a corpo ma letali se appostati su delle alture (da notare che le frecce vanno sempre a bersaglio, così come i proiettili delle macchine d'assedio come i trabucchi) e così via. Le dinamiche dei combattimenti ci hanno ricordato più quelle di Age of Empires 2 che del seguito, fatto che farà sicuramente felici gli estimatori della serie.