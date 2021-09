Star Wars: Obi-Wan Kenobi, la serie TV non deluderà, parola di Ewan McGregor

Le riprese della serie TV Disney di Star Wars con protagonista Obi-Wan Kenobi sono giunte al termine il mese scorso. Con i lavori di post-produzione ancora in corso, a far venire l'acquolina in bocca ai fan di Guerre Stellari ci ha pensato Ewan McGregor, l'attore che ha interpreta il mastro Jedi, che ha affermato che la serie TV non deluderà le aspettative.

"Abbiamo finito di girare la nostra serie, ed è stato molto, molto divertente. Mi è piaciuto lavorare con Deborah Chow (director della serie TV di Obi-Wan Kenobi). Penso che non vi deluderà", afferma McGregor ai microfoni di Variety.

"Mi sono divertito molto a realizzarla e ho lavorato con delle persone meravigliose, persone adorabili. La nuova tecnologia che abbiamo impiegato per farlo è fantastica, ed è stata un'esperienza diversa rispetto ai tre film precedenti a cui ho preso parte".

McGregor, per chi non lo sapesse, interpreta Obi-Wan Kenobi sin da Star Wars: La Minaccia Fantasma del 1999 ed è tornato a coprire il ruolo anche nel nuovo progetto Disney.

La serie TV seguirà le avventure dello Jedi durante il suo esilio su Tatooine, avvenuto tra gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith e Star Wars: Una Nuova Speranza. Al momento lo show di Obi-Wan Kenobi non ha ancora un periodo di uscita.

