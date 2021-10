Xbox Store, nuova versione con Cloud incorporato e lista desideri

Xbox Store sta cambiando: Microsoft ha lanciato una nuova versione della piattaforma web che include la possibilità di provare i giochi istantaneamente grazie al Cloud e una lista desideri, ma non solo.

Attualmente disponibile solo in alcuni paesi, fra cui il Canada, il nuovo Xbox Store punta ad accompagnare il debutto di Xbox Cloud su Xbox Series X|S e Xbox One e, in generale, a sfruttare lo streaming per un accesso immediato ai contenuti.

Come dicevamo, tuttavia, le novità non si limitano a questo bensì includono anche una lista desideri per memorizzare i giochi che ci interessano per un acquisto futuro, magari nel corso di una promozione, e la possibilità di regalare un gioco a un amico.

Come si può vedere, inoltre, il nuovo Xbox Store vanta un'interfaccia differente, che si avvicina a quella della dashboard di Xbox con i vari pannelli da selezionare e su cui cliccare per le varie funzioni.