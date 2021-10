Agent, Rockstar l'ha rimosso dal sito ufficiale: gioco cancellato?

Agent potrebbe essere stato definitivamente cancellato da Rockstar Games: l'azienda ha rimosso il titolo dalla sezione giochi del suo sito ufficiale, dove campeggiava da anni.

Agent sarebbe dovuto uscire nel 2010 su PS3, ma non ha mai visto la luce e ha assunto nel corso del tempo un alone di fascino e mistero, com'è naturale che sia per una produzione del team che ha sfornato gioielli come Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2.

Alcuni anni fa sono spuntati in rete alcuni artwork di Agent e Bully 2 come ritorsione verso Rockstar, dunque di tanto in tanto si sente nuovamente parlare del gioco, ma mai in forma ufficiale.

La rimozione del titolo dal sito ufficiale del team di sviluppo potrebbe effettivamente significare che ormai la speranza di vedere Agent sia sfumata per sempre: un destino che potrebbe riguardare anche l'appena citato Bully 2.