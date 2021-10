Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone: trailer del Battle Pass della Stagione 6

Activision ha pubblicato il trailer del Battle Pass della Stagione 6 di Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone. Il nuovo pass include un nuovo operatore e nuove armi, per entrambi gli sparatutto.

Il Battle Pass della Stagione 6 di Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone propone precisamente due nuove armi: il nuovo shotgun .410 Ironhide - disponibile al livello 15 - e il fucile d'assalto Grav - al livello 31 -. L'Ironhide è estremamente lento, ma si tratta di un'arma da potere d'arresto notevole con un notevole raggio d'azione, perlomeno per un fucile a pompa. Il Grav avrà un raggio simile al QBZ-83 e una velocità di fuoco più rapida di tutti gli altri fucili d'assalto, insieme a un caricatore da 35 proiettili nella versione base.

Inoltre, il Battle Pass della Stagione 6 di Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone include Alex Mason come nuovo Operatore. Il protagonista dell'originale Call of Duty: Black Ops ha visto giorni migliori, ma è di nuovo pronto a scendere in campo. Il pass include anche varie skin per Operatori, come la Adler Skin e la Aurora Borearil Mason Skin.

La patch della Stagione 6 di Call of Duty sarà disponibile il 6 ottobre per Black Ops Cold War e 7 ottobre per Warzone. Inoltre, l'Oktoberfest arriva su Cold War, Warzone e COD Mobile, ecco il pack oggetti.