Ghost Recon Frontline è il nuovo battle royale free-to-play Ubisoft

Ghost Recon Frontline è il nuovo battle royale in formato free-to-play di Ubisoft: si tratta di un progetto che mette insieme la classica linea Tom Clancy's con le dinamiche di uno dei generi più in voga del momento.

Come potete leggere nella nostra anteprima di Ghost Recon Frontline, il gioco consentirà di cimentarsi in battaglie aperte a un massimo di 102 partecipanti e sarà disponibile nel 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.

Dotato al lancio di due diverse modalità, Expedition e Control, il titolo Ubisoft prova a introdurre una serie di novità per quanto concerne il genere dei battle royale, che si concretizzano in particolare nella gestione delle classi e nel TAC Support.

L'intenzione della casa francese è naturalmente quella di aggiungere un pizzico di varietà e di freschezza rispetto a una formula ormai piuttosto inflazionata, e la sensazione è che gli autori di Frontline abbiano intrapreso il percorso giusto.

Per eventuali conferme non bisognerà attendere troppo: Ghost Recon Frontline sarà protagonista di una prima beta che si svolgerà dal 14 al 21 ottobre esclusivamente su PC.