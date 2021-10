Ghost Recon Frontline, anteprima del battle royale free to play sviluppato e prodotto da Ubisoft

Se quindi volete sapere qualcosa di più sul gioco sviluppato da Ubisoft Bucharest, prima di farvi una partita, seguiteci in questa anteprima di Ghost Recon Frontline . Il gioco, ve lo ricordiamo, arriverà, oltre che su PC, anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e Stadia.

E, nonostante il gioco sia già perfettamente funzionante e sarà persino giocabile per una settimana intera grazie a una sessione di beta testing che si terrà solo su PC dal 14 al 21 ottobre, è evidente come Ghost Recon Frontline sia in realtà un cantiere aperto pronto a modellarsi in funzione delle esigenze e dei feedback dei giocatori secondo una tabella di marcia che potremo vedere e analizzare solo nei prossimi mesi.

Le virgolette sono però d'obbligo perché in realtà Ghost Recon Frontline non punta a creare un genere nuovo o ad offrire un punto di vista estremamente originale su una tipologia di gameplay ben nota e forse persino abusata. Bensì punta a rappresentare il tentativo di Ubisoft di entrare con forza nel mercato dei battle royale gratuiti , offrendo una manciata di variazioni sul tema unita alla volontà di ascoltare i giocatori con l'obiettivo di offrire quel qualcosa di sufficientemente diverso dai vari Call of Duty: Warzone, PUBG, Fortnite e compagnia cantante, capace di stimolare i giocatori a farsi almeno un giro di prova per giudicare personalmente questo titolo.

Incredibile, ma vero, sembra tra l'altro che il publisher francese sia riuscito, per una volta, anche a mantenere un invidiabile riserbo considerato che, ad eccezione di un paio di voci di corridoio estremamente poco precise, di questo gioco non sono girati i consueti leak in anticipo sui tempi. Ed effettivamente siamo quasi emozionati nello scrivere un articolo il cui principale obiettivo è raccontarvi e spiegarvi un titolo di cui non avete "mai" sentito parlare.

Cos’è Ghost Recon Frontline?

La nave che funge da base in Ghost Recon Frontline

Lo abbiamo già detto più volte ma non abbiamo problemi a ripeterlo: Ghost Recon Frontline è un battle royale free to play che rispetta alcuni degli elementi ormai classici del genere. Quindi 100+ giocatori - 102 per l'esattezza, suddivisi in un massimo di 34 team da 3 membri - che devono riempirsi di proiettili all'interno di una singola mappa dalle grandi dimensioni. La visuale è in prima persona, come un qualsiasi FPS, ma per cercare di differenziare in qualche modo l'esperienza, Ubisoft Bucharest ha lavorato sulla modalità di gioco principale e su una gestione, quantomeno alternativa, del proprio personaggio, anzi del proprio team di PG.

Ma partiamo dalle modalità. Quella principale, Expedition, affonda chiaramente le sue radici nella meccanica cardine di un altro splendido titolo di Ubisoft: The Division. Il tutto unito alla componente tattica e alla gestione dei gadget che hanno da sempre contraddistinto l'uso del franchise Tom Clancy all'interno dei videogiochi. L'obiettivo del match in Frontline non è infatti quello di far fuori tutti gli altri sfidanti per rimanere gli ultimi sopravvissuti della mappa, ma sarà invece necessario recuperare una serie di informazioni sparse in giro per la mappa, quindi raggiungere un punto di estrazione, la dropzone, chiamare un elicottero, assistere e resistere affinché il prelievo dell'intel vada a buon fine e, soltanto a quel punto, avremo vinto la partita.

Esattamente come avveniva nella Zona Nera del PvP di The Division, procedere con l'estrazione significa allarmare tutti i giocatori dell'area e soprattutto vuol dire dover rimanere allo scoperto per un tempo sufficientemente lungo a finire sotto il fuoco incrociato degli altri soldati. Il che apre il fianco a tutta una serie di dinamiche sicuramente interessanti o comunque originali rispetto alle meccaniche tradizionali dei battle royale.

Una fase di combattimento in Ghost Recon Frontline

Siamo giocatori che adorano agire nell'ombra? Nessun problema: potremo tranquillamente lavorare nel corso del match per migliorare il nostro equipaggiamento per poi uscire allo scoperto solo nel momento in cui qualcun altro avrà chiamato l'estrazione. Addirittura potremo approfittare dei combattimenti in corso per rubare al volo intel ed elicottero e fuggire via prima che gli altri si rendano conto di quello che stiamo facendo.

Adoriamo andare in giro con il nostro gruppo di amici a mettere a ferro e fuoco l'intera mappa? E allora non dovremo far altro che uccidere qualsiasi nemico a tiro, senza preoccuparci troppo dell'obiettivo.

Non siamo particolarmente portati nello scontro diretto PvP? Beh, la dinamica del recupero delle informazioni ci permette di accumulare punti e risorse "fregandocene" o quasi degli altri giocatori fino al momento in cui dovremo chiamare l'estrazione ma, magari, a quel punto saremo corazzati e sufficientemente equipaggiati da poter resistere all'assalto nemico.

Tra l'altro in Frontline l'azione più riflessiva, nell'ombra, non solo è ben accetta ma persino stimolata visto che non ci saranno i consueti cerchi di fuoco o restrizioni forzate dell'area di gioco, ma avremo sempre a disposizione l'intera mappa per tutto il tempo.

C'è poi una seconda modalità di gioco, chiaramente rivolta a chi adora premere a ripetizione il grilletto e che rappresenta l'interpretazione deathmatch di Ubisoft Bucharest. Si tratta di Control: una sfida 9 contro 9 con respawn attivo e con la medesima gestione dell'equipaggiamento, dei personaggi e dei gadget che contraddistingue Expedition, ma all'interno di specifiche mappe che altro non sono che versioni confinate delle aree più interessanti del livello principale. Ovviamente revisionate in modo da offrire bilanciamento e simmetria agli scontri a fuoco. L'obiettivo è controllare quante più zone possibili per accumulare punteggio e ovviamente il team con lo score più alto, si porta a casa la partita.

Stando alle parole degli sviluppatori, questa è solo la punta dell'iceberg dei contenuti di Frontline visto che l'obiettivo, stagione dopo stagione, è non solo di rifinire il gameplay e l'offerta contenutistica, ma anche rilasciare nuove modalità, armamenti, classi ed equipaggiamenti.