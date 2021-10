Kingdom Hearts, 20° anniversario: Tetsuya Nomura parla delle celebrazioni in arrivo

Subito dopo l'annuncio dell'arrivo di Sora in Super Smash Bros. Ultimate, l'account giapponese di Kingdom Hearts ha condiviso alcuni messaggi del director della serie, Tetsuya Nomura, che ha parlato del 20° anniversario della serie.

DualShockers.com ha tradotto dal giapponese all'inglese i tweet di Nomura. Ecco cosa ha detto il director di Square Enix: "Sora è stato scelto come combattente finale di Super Smash Bros. Ultimate. Da quando è stato deciso e abbiamo ricevuto l'invito, ho supervisionato regolarmente l'inclusione di Sora e ho visto quanto siano meticolosi gli sviluppatori. Sono sicuro che sarete tutti soddisfatti. Non potrò mai ringraziare abbastanza il signor Sakurai e il suo staff".

Ha poi aggiunto: "Grazie a tutti per il supporto, Kingdom Hearts celebrerà il proprio 20° anniversario il 20 marzo 2022. Abbiamo preparato un trailer per l'occasione, che anticipa alcune delle celebrazioni in arrivo. Vi preghiamo di attendere ulteriori informazioni riguardo a ciascuna delle novità presenti nel trailer. Stiamo anche pianificando diverse cose non mostrate in questo trailer. Attendete con ansia." Potete vedere il trailer qui sotto.

Il trailer non dà particolari informazioni sull'evento del 20° anniversario di Kingdom Hearts. Non sappiamo esattamente quando sarà e se si tratterà di un evento dal vivo o digitale. Speriamo che vi sia spazio anche per novità sui prossimi capitoli della saga.

Se siete fan della saga, ecco un nostro articolo dedicato a Kingdom Hearts 3: le Mod migliori (e più folli) tra cloni di Paperino e Peter Griffin.