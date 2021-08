Kingdom Hearts 3: le Mod migliori (e più folli) tra cloni di Paperino e Peter Griffin

Ormai da qualche mese la serie Kingdom Hearts è disponibile su PC. Per la prima volta in quasi 20 anni i giocatori PC hanno finalmente potuto mettere le mani sulla saga Square Enix nata nel 2002 su PS2 e da allora hanno avuto un unico chiodo fisso. No, non cercare di scoprire come proseguirà l'avventura di Sora; e nemmeno di svelare possibili collegamenti con nuovi mondi. A tenere occupate le menti dei giocatori pc da marzo ad oggi è stato solo una cosa: creare mod. E noi ovviamente ne abbiamo raccolte alcune per voi: eccovi quindi alcune delle migliori, o più folli, mod di Kingdom Hearts 3.

Menu Principale de I Griffin Kingdom Hearts 3 e Paint usati al loro massimo potenziale Stufi di vedere Sora, Paperino e Pippo ogni volta che avviate il gioco? Allora la prima mod della nostra lista è quello che fa per voi! Vi permette infatti di sostituire il menu principale di Kingdom Hearts 3 con l'immagine e il logo de I Griffin. E lo fa in maniera a dir poco professionale! Perché proprio I Griffin dite? Beh, perché così hanno deciso i lamantini che scelgono le trame delle nostre vite, ovviamente.

Carte di Yu-Gi-Yo Kingdom Hearts X Yu-Gi-OH sarebbe un fantastico cross-over Credete piuttosto nel cuore delle carte? Va bene anche questo, perché per voi novelli Yugi Muto c'è una mod perfetta da applicare allo scontro con Luxord. Sostituisce infatti le carte del personaggio con carte di Yu-Gi-Oh. Ah, ovviamente se preferite altre carte non fatevi problemi: ci sono decine di varianti, dalle carte Pokémon a quelle di Uno.

Infiniti Paperino Toh, un Paperino ciclope in Kingdom Hearts... Devo aver bevuo troppo Ok, questa è un po' masochista, ma se avete sempre sognato di avere un esercito (uno stormo?) di Paperino allora i vostri desideri possono diventare realtà con questa mod. Guardate la grazie di questo stuolo di paperi nel video di BobJerry e provate a replicarlo nel vostro salvataggio. Per farlo potete usare anche il Tres Mod Menu di Luseu, che permette di duplicare qualunque personaggio del gioco. E chissà, magari qualcuno di questi pennuti si deciderà finalmente a curare Sora.

Nuove abilità e movimenti migliorati per Sora In questa mod di Kingdom Hearts, Sora può acquisire nuovi poteri Diventiamo un attimo più seri con la mod di Kristian112: questa permette infatti a Sora di acquisire nuove abilità quando sale di livello, a partire dal livello 50 al 99. Un'aggiunta interessante, che aumenta l'arsenale del protagonista con skill diverse a seconda del potere scelto per il proprio alter ego. Kingdom Hearts, Sora si muove più velocemnte Parlando delle capacità di Sora, passiamo dalla mod dedicata alle abilità a una dedicata ai movimenti di Sora: velocità delle animazioni, stop, animazioni delle abilità: insomma, ci sono regolazione per un po' tutto, con l'obiettivo di rendere i movimenti di Sora più reattivi e, in generale, più puliti.

Hyrule's Light Kingdom Hearts: Master Sword Keyblade! Il keyblade di Sora è stato senza dubbio uno degli elementi più personalizzati dalla community, ma nel mucchio abbiamo deciso di scegliere la mod di Soaku per due semplici motivi: è legata a The Legend of Zelda e ha effetti della Triforza durante l'uso! Direi che non serve aggiungere altro, poco importa se abbia qualche piccolo glitch.

Niente schermate iniziali Saltiamo un po' di schermate di Kingdom Hearts Altra mod piuttosto semplice, quella creata da Chillaxel ci permette di saltare un po' di schermate iniziali (Disney, Square Enix e Pixar). Nulla di più nulla di meno.

Sora da Kingdom Hearts 2 Sora da Kingdom Hearts 2 Altra tipologia di mod molto gettonata, quella che sostituisce il modello di Sora con quello di altri personaggi è sempre super popolare. Da nostalgici noi abbiamo scelto quella che ci fa tornare a vestire i panni del Sora di Kingdom Hearts 2, con tanto di animazioni e supporto alle scene d'intermezzo. Volendo potete però scegliere tra dozzine di personaggi. Incluso Cloud.

Espandi i confini Golden hour: selfino per Instagram? Anche se è un work in progress che non viene aggiornata ormai da un po', la mod di Zadyan è una delle più interessanti presenti su Nexus Mod. Permette infatti di espandere i confini previsti per alcuni luoghi , permettendo al giocatore di avere un po' di libertà di esplorazione extra. D'altronde è un peccato avere mondi così belli e così tanti limiti per gironzolare.