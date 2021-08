Le migliori 5 introduzioni a cartoni animati dei Tales of

Tra il capostipite Tales of Phantasia e l'imminente Tales of Arise sono passati ventisei anni: la serie Bandai Namco è cambiata tantissimo nel corso del tempo e oggi è diventata un brand famoso in tutto il mondo, uscendo dalla nicchia in cui è rimasta confinata insieme a molti altri JRPG. Una delle caratteristiche che meglio l'ha contraddistinta è la scelta di impiegare una lunga sequenza a cartoni animati per introdurre il gioco di turno prima della schermata principale.

In realtà, la serie ha cominciato a sfoggiare queste cinematiche solo dal secondo capitolo, Tales of Destiny, che risale al 1997, sfruttando il supporto ottico di PlayStation: in seguito, Namco produsse retroattivamente una sequenza d'apertura animata anche per Tales of Phantasia, quando lo portò sulla console Sony nel dicembre del '98. E da allora l'introduzione animata non è più mancata e, anzi, è stata spesso affidata a studi e cantanti prestigiosi, lasciando che fosse svelata qualche tempo prima dell'uscita di ogni gioco, come fosse una specie di rituale attesissimo dai fan del marchio.

Tales of Arise, in uscita il 10 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC, riporta la serie sotto i riflettori ben cinque anni dopo la distribuzione del precedente Tales of Berseria. Pur essendo un titolo cross-generazionale, Bandai Namco ha promesso che Tales ha fatto importanti passi avanti sia in termini tecnici che di gameplay, che potremo cominciare a valutare con mano grazie alla demo che sarà disponibile dal 18 agosto 2021.

Nel frattempo, abbiamo potuto gustare la splendida introduzione a cartoni animati, realizzata da Ufotable sulle note della canzone Hibana della band Kankaku Pierrot. L'intro è diventata immediatamente una delle nostre preferite, ma ce ne sono altre che ricordiamo con piacere e che, in un certo senso, ripercorrono la crescita di Tales of come marchio. Per questo motivo, le cinque intro che vi proponiamo a seguire non sono in ordine di preferenza, ma cronologico, in funzione dell'uscita dei rispettivi giochi.