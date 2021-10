Battlefield 2042: le versioni digitali PS5 e Xbox Series X|S ora sono un Bundle Cross-Gen

Electronic Arts e DICE hanno annunciato che le versioni digitali PS5 e Xbox Series X|S di Battlefield 2042 sono ora un Bundle Cross-gen. In altre parole, acquistando il gioco in tali versioni si ottiene rispettivamente anche la versione PS4 e la versione Xbox One.

Precedentemente, le uniche versioni di Battlefield 2042 che includevano l'upgrade next-gen erano quella Gold e quella Ultimate. Ora, anche le versioni PS5 e Xbox Series X|S Digital Standard includono la vecchia versione. Ora, i pacchetti disponibili in digitale sono questi:



Standard Digital PS4 / Xbox One - 69.99€

Standard Digital Cross-Gen PS5+PS4 / Xbox Series X|S+Xbox One - 79.99€

Gold Edition PS5+PS4 / Xbox Series X|S+Xbox One - 99.99€

Ultimate Edition PS5+PS4 / Xbox Series X|S+Xbox One - 119.99€

Notiamo una serie di dettagli. Prima di tutto, il bundle Cross-Gen è stato annunciato come digitale. Le versioni fisiche PS5/Xbox Series X|S del gioco potrebbero non permettere l'accesso a una versione old-gen. Inoltre, almeno per il momento, non è previsto un sistema di upgrade da PS4 a PS5 o da Xbox One a Xbox Series X|S separato dal bundle Cross-Gen. Se acquistate le versioni old-gen e poi volete passare a quelle current-gen, dovrete ricomprare l'intero gioco. Se quindi avete in programma di passare a breve alle nuove console di Microsoft e Sony, vi conviene acquistare direttamente il bundle Cross-Gen.

Un elicottero in una mappa di Battlefield 2042

Diteci, cosa ne pensate di questa scelta di EA e DICE?

Infine, EA e DICE spiegano come garantiranno il Fair Play in Battlefield 2042.