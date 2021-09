Battlefield 2042: EA e DICE spiegano come garantiranno il Fair Play nello sparatutto

Prendiamo sul serio il nostro impegno per un gioco positivo e corretto, e non tollereremo chi agisce scorrettamente sul campo di battaglia.

Vogliamo che tu sia orgoglioso di far parte della comunità di Battlefield - una comunità globalmente inclusiva e diversificata, dove qualsiasi etnia, genere, orientamento sessuale, religione, retaggio o paese di origine è il benvenuto. Per questo motivo abbiamo creato una Carta della comunità che delinea le nostre aspettative per i membri della nostra comunità che si uniscono a noi su Battlefield:

La nostra comunità è il cuore di Battlefield e siamo entusiasti di quanto sia cresciuta da quando abbiamo pubblicato Battlefield 1942, quasi 20 anni fa. Con Battlefield 2042 , stiamo rafforzando il nostro impegno per assicurare che Battlefield rimanga un'esperienza accogliente che incoraggia il gioco positivo. Come parte di questo impegno, volevamo aggiornarti sulle iniziative che stiamo sviluppando per assicurare che la nostra comunità rimanga uno spazio positivo.

Ci avete detto che non era chiaro cosa succede dopo la segnalazione di un cheater. Quindi abbiamo apportato alcune modifiche a Battlefield 2042 per assicurarci che siate sempre aggiornati dopo aver inviato la tua segnalazione:

Se vedi dei giocatori che infrangono le regole, segnalali in modo che possiamo indagare. Con Battlefield 2042, abbiamo semplificato il nostro processo di segnalazione per renderlo più efficiente, in modo che tu possa segnalare il giocatore e tornare a giocare. Sarà possibile farlo nel gioco, tramite EA Help o direttamente tramite console su PlayStation o Xbox.

Fair Play

Garantire il fair play a chiunque metta piede sul campo di battaglia è una cosa che noi di DICE prendiamo sul serio. In breve, ciò significa che non tolleriamo gli imbrogli e abbiamo squadre dedicate a prevenire, identificare e sanzionare gli imbroglioni. In Battlefield 2042 il nostro primo approccio per garantire il Fair Play è l'utilizzo di Easy-Anti Cheat (EAC) come strumento anti-cheat. EAC ha già una comprovata esperienza nell'identificazione dei truffatori, ad esempio in Apex Legends e STAR WARS: Squadrons. Si è anche dimostrato efficace nel garantire la privacy e la sicurezza.

Un altro cambiamento per Battlefield 2042 è che, a causa della funzionalità cross-play, quando un imbroglione viene sanzionato, verrà immediatamente disconnesso a metà partita e bandito in modo permanente su tutte le piattaforme. Come in passato, abbiamo ancora la possibilità di applicare divieti IP e hardware se necessario. Per mantenere la nostra comunità un posto onesto, applichiamo una regola di tolleranza zero. Non ci sono avvertimenti o sospensioni quando si tratta di barare. Se non giochi secondo le regole, sei fuori. Qualsiasi azione compiuta sul tuo account può essere contestata tramite l'EA Help.

Infine, garantire il Fair Play e combattere gli imbroglioni è un impegno continuo che non termina con il lancio. Anche se non è qualcosa di visibile, dopo il lancio continueremo a investire nello sviluppo di capacità interne e tecnologie che aumentano le soluzioni anti-cheat di terze parti, fornendo più livelli di difesa e assicurando che i nostri giochi siano equi e divertenti per tutti.

Easy Anti-Cheat sarà attivo sia per l'Open Beta dal 6 al 10 ottobre, sia per la versione completa di Battlefield 2042 a novembre.

Viene infine specificato che su console non ci sarà il supporto a mouse e tastiera, almeno non al lancio. Viene affermato che il team "sta ancora valutando le varie opzioni per renderlo disponibile e come potrebbe influire sul cross-play."

Ecco infine le dimensioni della beta PS5 di Battlefield 2042, ecco quanto pesa il download.