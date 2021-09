Epic Games Store: gioco gratis PC del 30 settembre 2021 link per il download

Oggi - 30 settembre 2021 -, come ogni giovedì, è finalmente disponibile il nuovo gioco gratis PC dell'Epic Games Store: si tratta dell'atteso Europa Universalis 4. Vediamo tutti i dettagli sul gioco, a partire dal link download e arrivando ai requisiti di sistema.

Prima di tutto, sappiamo che potete trovare il gioco gratis PC dell'Epic Games Store a questo indirizzo. In alternativa, potete reclamare il gioco direttamente dall'app desktop del negozio di Epic. Sarà disponibile fino al 7 ottobre 2021.

Una scena marittima di Europa Universalis 4

Europa Universalis 4 ti consente di "costruire un impero, ti assegna il comando di una nazione da guidare negli anni con l'obiettivo di stabilire un impero globale dominante. Governa la tua nazione attraverso i secoli, con una libertà, una profondità e un'accuratezza storica senza precedenti. Questo titolo epico riporta in vita la vera esplorazione, il commercio, la guerra e la diplomazia, ricche di profondità tattica e strategica." Si tratta in altre parole di un gioco strategico su larga scala che può essere affrontato sia in solitaria che in multigiocatore online. Potete leggere la nostra recensione qui.

Ecco i requisiti minimi di Europa Universalis 4:



OS: Windows 8.1 64 bit

Processore: Intel Core i3-2105 / AMD FX 4300

Memoria: 4 GB RAM

Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5850

Memoria Video: 1 GB RAM

DirectX: 9.0c

Spazio di archiviazione: 6 GB HD

Ecco invece i requisiti consigliati per Europa Universalis 4:



OS: Windows 10 Home 64 bit

Processore: Intel Core i3 3240 / AMD FX 8120

Memoria: 8 GB RAM

Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 560 Ti

Memoria Video: 1 GB RAM

DirectX: 9.0c

Spazio di archiviazione: 6 GB HD

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis PC dell'Epic Games Store di oggi, 30 settembre 2021? Ecco infine il gioco che sarà disponibile il 7 ottobre!