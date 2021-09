Monster Hunter Rise: Sunbreak, novità su mostri e nuovi contenuti svelati da Capcom

Durante il corso del Monster Hunter Spotlight, Yoshitake Suzuki il director di Monster Hunter Rise: Sunbreak ha svelato nuovi dettagli sull'attesissima espansione "massiccia" del celebre hunting game di Capcom, tra cui informazioni sul drago anziano visto nello scorso trailer e il ritorno di un mostro storico della serie.

Per l'occasione è stato svelato il nome del misterioso drago anziano visto nel trailer d'annuncio presentato durante l'ultimo Nintendo Direct, ovvero Malzeno. Suzuki ha confermato che sarà il mostro flagship dell'espansione (un po' come il Velkhana lo è stato per Iceborne) e dunque dovrebbe avere un ruolo di primo piano nella narrazione di Sunbreak. A parte ciò, tuttavia non sono stati svelati ulteriori dettagli sul drago anziano, con maggiori informazioni che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Per accedere all'espansione sarà necessario completare la quest dell'hub di livello 7 "Dea del Tuono". L'espansione vedrà i cacciatori in viaggio lontano da Kamura e raggiungere una nuova base operativa (hub), di cui anche in questo caso maggiori dettagli verranno svelati in seguito.

Per quanto riguarda i nuovi contenuti, come era lecito aspettarsi, Monster Hunter Rise: Sunbreak introdurrà il Master Rank, nuovi mostri e di conseguenza nuove armi e armature da forgiare.

Suzuki inoltre ha confermato che lo scenario visto nel trailer sarà una delle nuove mappe che visiteremo nelle nostre cacce. La peculiarità di questa ambientazione sono le rovine di un castello esplorabili con l'insetto filo e il cielo che di sera si tinge di un inquietante colorazione rossa.

Tra i vari mostri che appariranno in Monster Hunter Rise: Sunrise ci saranno anche vecchie conoscenze dei fan della serie, tra cui lo Shogun Ceanataur, di cui è stato mostrato un breve trailer che potrete visualizzare di seguito.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile nel corso dell'estate del 2022 per Nintendo Switch e per PC. A proposito, durante l'evento Capcom ha svelato anche la data di uscita, le caratteristiche esclusive e l'arrivo di una demo della versione Steam di Monster Hunter Rise.