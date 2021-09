Call of Duty: l'Oktoberfest arriva su Cold War, Warzone e COD Mobile, ecco il pack oggetti

L'Oktoberfest arriva su Call of Duty Black Ops Cold War, Warzone e Call of Duty: Mobile. Potete vedere qui sopra il trailer dedicato. Inoltre, scopriamo i dettagli sul pack oggetti dedicato.

Per la prima volta in un Bundle, puoi guadagnare COD Points completando specifiche sfide legate a questo pacchetto. Ecco la lista di oggetti inclusi nel bundle l'Oktoberfest, il cui prezzo equivale a 2.400 CP:



"Lederhosen" Beck Skin

"Kölsh" Beer Tracer Assault Rifle Blueprint

"Hefeweizen" SMG Blueprint

"Keg Tap" Ballistic Knife

"Prost!" Animated Calling Card

"Tankard" Charm

"Zum Wohl!" Emblem

"Happy Hour" Watch

Bundle dell'Oktoberfest di Call of Duty

L'Oktoberfest è arrivato anche in Call of Duty Mobile e si presenta sia nel primo sorteggio fortunato della Stagione 8: 2° anniversario, sia in un evento celebrativo in-game, l'Oktoberfest Lucky Draw, che viene fornito con un'arma leggendaria unica, la R9-0 - Hopper. Inoltre, come parte di questo evento, si può ottenere la nuova variante operatore Artery - Maiden of Death e molti altri oggetti.

Parlando di Call of Duty Vanguard: ecco i cambiamenti promessi da Sledghammer, dopo la beta.