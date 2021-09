Google Pixel 6 e 6 Pro: foto e funzionalità IA nella campagna pubblicitaria

La campagna pubblicitaria dedicata alla nuova serie Google Pixel 6 include una pagina sul Newyorker che mostra tutti i colori della serie, validi sia per il Google Pixel 6 che per il Google Pixel 6 Pro, e include alcune domande che lasciano intuire alcune delle funzionalità che saranno introdotte o migliorate grazie all'uso del Soc proprietario Tensor.

Realizzata assieme a Samsung, la CPU del nuovo Google Pixel 6 punta a sfruttare la tecnologia Tensor, la stessa usata in funzione dell'upscaling DLSS delle schede video NVIDIA GeForce RTX 3000, per fare leva sull'intelligenza artificiale che, stando alla pubblicità apparsa sul Newyorker, garantirebbe un'esperienza su misura, in grado di evolversi con l'utilizzo. Si parla inoltre di traduzione fluente in svariate lingue, capacità di riconoscere le varie intonazioni linguistiche, gestire la priorità delle applicazioni e migliorare il comparto fotografico, a quanto pare migliorato per entrambi i modelli grazie al sensore ISOCELL GN1 da 50 MP. Di seguito le specifiche note del Google Pixel 6 Pro, dotato pare di una fotocamera da 48 MP in più con Sensore Soni IMX586 e zoom ottico 4X:

Scheda tecnica Google Pixel 6 Pro