Intel Core i9-12900K: il 27% più veloce in single thread dell'AMD Ryzen 5950X secondo un benchmark

L'Intel Core i9-12900K, il processore di punta della nuova serie di processori Intel Alder Lake-S che si pensa possa arrivare tra ottobre e novembre, promette prestazioni single thread vertiginose, almeno secondo un'immagine che mostra la CPU raggiungere quota 825 punti nel benchmark integrato di CPU-Z.

I processori Intel si sono sempre distinti per i punteggi single thread, soprattutto in CPU-Z, ma in questo caso parliamo di un salto netto, con un 27.3% di prestazioni in più rispetto all'AMD Ryzen 9 5900X e un 27.5% di prestazioni in più rispetto all'AMD Ryzen 9 5950X. Ma il dato più importante è il salto del 21% rispetto all'Intel Core i9-11900K, ad oggi il processore più veloce, parlando sempre di capacità single thread, secondo il benchmark integrato di CPU-Z.

Oscurato invece il punteggio multi-thread, ma l'immagine sembra suggerire un valore analogo tra i due processori, non male considerando che pur parlando di due modelli da 16 core, quello AMD può contare su 32 thread, mentre quello Intel si ferma a 24 thread, seppur di ultima generazione. Dei 16 core inclusi, infatti, solo gli otto ad alte prestazioni godono di multi-threading, al contrario degli 8 di tipo diverso, ad alta efficienza, che rappresentano una delle novità principali dell'architettura Intel, comunque caratterizzata da altre novità come le memorie DDR5 e le linee PCIe 5.0 di cui abbiamo parlato nel nostro speciale dedicato al chipset Intel Z690.