Google Pixel 6 Pro: il comparto fotografico svelato da nuove dettagliate indiscrezioni

Come anticipato qualche giorno fa, i ragazzi di xda-developers sono in contatto con il possibile possessore di uno dei sample pre-serie dello smartphone Google Pixel 6 Pro che stanno circolando da un paio di settimane e dal quale sarebbero state carpite le prime informazioni su ricarica rapida e nuovi sfondi. In queste ore l'anonimo è tornato ancora una volta a parlare nel dettaglio del comparto fotografico del prossimo top di gamma Google, aggiungendo particolari sulle fotocamere e sulle applicazioni ad esse collegate. I nuovi dettagli, da confermare ma credibili, si aggiungono alle informazioni già note sulle specifiche che includeranno il nuovo SoC proprietario Google Tensor, pensato per fare leva sull'intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato dalla fonte anonima, il comparto fotografico del Google Pixel 6 Pro sarebbe composto da fotocamera principale da 50 MP con grandangolo e sensore Samsung ISOCELL GN1, fotocamera secondaria da 12 MP ultra-grandangolo da 0,5x e sensore Sony IMX386 e, infine, fotocamera secondaria 48 MP con zoom 4X e sensore Sony IMX586 che tra l'altro sarebbe assente sul Google Pixel 6 standard. Per quanto riguarda invece la tofocamera anteriore si parla di una fottocamera da 12 MP con sensore Sony IMBX 663 dotata anche in questo caso di ultra-grandangolo con zoom 0,7x. Quella principale sarebbe invece capace di registrazione video 4K a 60fps, con limite per lo zoom 7x, ma scegliere l'impostazione 4K a 30 fps, alla portata delle altre fotocamere, permetterebbe al sistema di cambiare fotocamera al volo durante la registrazione, garantendo uno zoom massimo di 20x.

Le indiscrezioni includono diverse applicazioni che potremmo ritrovarci sul Google Pixel 6 Pro destinato ad arrivare sul mercato. Per il momento le funzionalità dei vari software sarebbero state identificate analizzando i nomi in codice e quindi potrebbero rivelarsi differenti e non essere ancora disponibili al lancio e arrivare successivamente. In ogni caso si parla di bilanciamento manuale del bianco (nome in codice Chameleon), della possibilità di sfruttare l'IA per cancellare in modo intelligente elementi dalle foto (nome in codice Swiss), dell'atteso supporto per i microfoni esterni Bluetooth (nome in codice Sapphire), di una funzione in grado di scegliere lo scatto migliore tra una salva di scatti usando anche qui l'IA (nome in codice Nima Aesthetic), di una modalità più evoluta per migliorare l'illuminazione dei ritratti (nome in codice Gouda) e della nuova funzionalità Baby mode che terrebbe conto dell'eventuale presenza di bambini negli scatti automatici. Il tutto condito da luce del timer intermittente per gli autoscatti a tempo, motion blur in post produzione e miglioramento della funzionalità Frequent Faces già vista sui Google Pixel precedenti. Di seguito le specifiche tecniche confermate del Google Pixel 6 Pro:

