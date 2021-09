Voice of Cards: The Isle Dragon Roars arriverà su Nintendo Switch, data di uscita

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars arriverà anche su Nintendo Switch, e ha una data di uscita: sarà disponibile a partire dal 29 ottobre, come rivelato durante il Nintendo Direct.

Annunciato con un teaser trailer alcuni giorni fa, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è il nuovo RPG diretto da Yoko Taro, il visionario autore della serie NieR, e vanta un approccio in stile gioco da tavolo.

Come si può vedere nel trailer in testa alla notizia, oltre a un ricco set di splendide carte il gioco vanta anche meccaniche che chiamano in causa il lancio di dadi e altre dinamiche "fisiche".

Una demo di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars sarà disponibile gratuitamente su eShop non appena la trasmissione del nuovo Nintendo Direct sarà terminata.