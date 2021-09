Super Smash Bros. Ultimate, l'ultimo personaggio verrà annunciato a ottobre

C'è stato spazio anche per Super Smash Bros. Ultimate nel corso del Nintendo Direct della notte scorse, ma solo per un breve rimando a un evento specifico nel quale il gioco sarà assoluto protagonista il 5 ottobre 2021, come da tradizione, e nel quale verrà annunciato l'ultimo personaggio giocabile aggiuntivo previsto nel cast del picchiaduro Nintendo Switch.

"L'ultimo personaggio scaricabile per Super Smash Bros. Ultimate sarà... svelato a breve!" Ha riferito Nintendo nel corso del Direct della notte scorsa, facendo credere di avere pronto l'annuncio ma rimandando invece a un altro episodio dei Direct specificamente dedicati a Super Smash Bros. Ultimate.

Giustamente, in effetti: l'annuncio dell'ultimo personaggio giocabile aggiuntivo, che terminerà il lungo viaggio del gioco per Nintendo Switch, aveva sicuramente bisogno di più spazio rispetto a una breve parentesi in un Nintendo Direct ricco di altre informazioni.

Masahiro Sakurai, il director di Super Smash Bros. Ultimate, presenterà dunque l'ultimo video della serie "Combattere con..." precisamente il 5 ottobre 2021, data in cui verrà svelata l'identità del personaggio misterioso in questione.

Super Smash Bros. Ultimate: una scena dalla sequenza di apertura

Si tratterà dell'ultima presentazione dedicata ai contenuti aggiuntivi per Super Smash Bros. Ultimate.

Da tale introduzione in poi, il gioco continuerà ad essere supportato e aggiornato per questioni tecniche e di gameplay, ma non riceverà ulteriori aggiunte in termini di contenuti, ponendo dunque fine a un percorso di espansione che è comunque stato molto lungo e sostanzioso, concluso dunque con il Fighters Pass Vol. 2. L'estate scorsa abbiamo visto l'arrivo di Kazuya e di Dante, il Dovahkiin di Skyrim e Shantae come costumi Mii.