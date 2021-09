Super Mario il film scatena l'ironia: meme, tweet e reazioni all'annuncio del cast

L'annuncio del cast di attori che farà parte del nuovo film di Super Mario nel corso del Nintendo Direct non è proprio passato inosservato, ma forse non con le reazioni che si sarebbero aspettati in Nintendo, visto che da stanotte si stanno susseguendo meme e scherzi che prendono in giro la scelta degli attori effettuata per questa grossa produzione cinematografica, vediamo dunque alcuni meme, tweet e reazioni comiche che stanno infiammando l'internet in queste ore.

Abbiamo visto la notte scorsa come il film di Super Mario uscirà a fine 2022, con un cast veramente di alto profilo, come visibile anche dal tweet ufficiale di Nintendo, riportato qui sotto.



Obiettivo di massimo scherno è ovviamente la scelta di Chris Pratt nel ruolo di Mario, una decisione effettivamente un po' bizzarra, che tuttavia attendiamo di vedere all'opera. In ogni caso, la community social non ha tardato a bersagliare la questione di meme, montaggi e reazioni a catena, sfruttando anche il facile gancio di Pratt in Jurassic World, come Mario con Yoshi.



In molti hanno fatto notare come Chris Pratt non abbia assolutamente nulla di italiano, cosa che risulta ancora più strana considerando che non sia stato coinvolto il suo doppiatore originale.



Ce n'è un po' per tutti, comunque, praticamente ogni singolo attore scelto ha avuto il suo seguito di meme e tweet scherzosi a rimarcare la stranezza di alcune delle scelte effettuate, anche se per certi versi molte risultano anche piuttosto sensate, ma il treno dei meme era ormai partito.



Indubbiamente tra i migliori, questo ottimo contributo su "Keegan-Michael Key is Toad":



Anche Charlie Day nel ruolo di Luigi ha ottenuto la sua dose, anche se in questo caso la scelta sembra essere stata più apprezzata come possibilmente in linea con il personaggio: