Super Smash Bros. Ultimate: video italiano mostra tutte le mosse di Kazuya

Nintendo ha mandato in onda un nuovo video ufficiale in italiano dedicato a Kazuya, nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate. Durante la diretta abbiamo avuto modo di vedere in azione tutte le diverse mosse del guerriero proveniente da Tekken: se ve lo siete perso, potete rivederlo in formato integrale qui sopra, con i sottotitoli italiani.

Il video italiano, che parte intorno al minuto 39, si apre prima di tutto con una presentazione di Kazuya e di Tekken. Il director di Super Smash Bros. Ultimate ci mostra poi di fase in fase tutte le mosse del personaggio. Vediamo tutte le mosse base, le prese e i lanci, le mosse speciali più potenti, quelle in posizione accovacciata e non mancano ovviamente varie combo legate alla direzione della levetta analogica sinistra.

Kazuya è il prossimo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate

Dovete anche sapere che Kazuya è in grado di ricorrere ai propri poteri demoniaci per combattere. Inoltre, quando raggiunge il 100%, può attivare una modalità Rage che gli concede danni superiori e alcune mosse potenziate. Il personaggio, in Super Smash Bros. Ultimate, è potente, ma ha un raggio inferiore rispetto a molti altri e, inoltre, il suo salto è più basso (ovviamente esistono varie mosse che permettono di estendere l'altezza massima raggiungibile dal personaggio).

Il video italiano spiega nel dettaglio ogni tipo di mossa e, alla fine, possiamo anche vedere il director di Super Smash Bros. Ultimate provare a sconfiggere un personaggio controllato dall'IA. Purtroppo, al primo tentativo Kazuya ha la peggio. Infine, vi ricordiamo che è stata annunciata anche la data di uscita.