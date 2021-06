HP OMEN 27i Gaming Monitor: la recensione del display da 27 pollici con risoluzione 1440p

In questi due anni HP ha ampliato nettamente la sua offerta in quanto a monitor da gioco e nel farlo ha prestato sempre più attenzione non solo al design ma anche alle caratteristiche, a partire dalla copertura dello spazio di colore. Ed è proprio questa, assieme al design, uno dei punti di forza di un monitor 1440p da 165 Hz che su carta non sembra mancare di nulla o quasi, come abbiamo scoperto durante la nostra recensione dell'HP OMEN 27i Gaming Monitor.

Caratteristiche hardware Schermo piatto da 27 pollici con risoluzione 1440p Il monitor OMEN 27i monta un pannello IPS da 27 pollici 1440p, sposando un formato sempre più diffuso nelle configurazioni da gaming. Il Full HD è ancora dominante, ma il QHD è ormai alla portata praticamente di ogni GPU desktop di ultima generazione e questo ha portato a un incremento della sua diffusione, anche in combinazione con refresh fino a 240 Hz. In questo caso, però, ci fermiamo a 165 Hz di refresh, che diventano 120 Hz volendo sfruttare la profondità di colore a 10-bit, ma si tratta di una soglia che garantisce una fluidità molto elevata, con tanto di doppio supporto NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, e che risulta comunque sufficiente per mettere sotto torchio la maggior parte delle schede video. D'altronde non è per niente facile raggiungere e mantenere stabilmente i 165 frame per secondo con i titoli ad alto profilo di ultima generazione. Un display pensato anche per configurazioni multimonitor Inoltre è bene tenere conto che parliamo di un pannello che punta forte sulla qualità dell'immagine, sfoggiando un'ampia copertura del colore che arriva al 98% dello spazio DCI-P3. Promette quindi spettacolo nei giochi improntati sugli effetti visivi, come gli open world, senza però trascurare i competitivi, visto il millisecondo di tempo di risposta dichiarato, con overdrive attivo. A mancare è la modalità sRGB, ma parliamo di un compromesso relativo, come nel caso dell'assenza di altoparlanti, raramente capaci di offrire un sonoro di buona qualità quando si tratta di quelli integrati nei monitor. Passando al contrasto, questo si ferma a 1000:1, come da copione per la tipologia di pannello. Inoltre la luminanza tipica di 350 nit non è da record, ma se garantita e costante, lo sappiamo bene, è sufficiente per restituire un'immagine di buon impatto. Il piccolo joystick sul retro per la navigazione dei menu In quanto a connettività il comodo retro a forma di diamante permette di accedere facilmente sia alle porte video, che contano una HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2, sia alle porte USB che contano 2 USB Type-A SuperSpeed e 1 USB Type-B, ovviamente upstream. Non manca inoltre il jack audio da 3.5 mm, utilizzabile per connettere direttamente cuffie o casse al monitor. Scheda tecnica OMEN 27i Gaming Monitor Display: IPS 27 pollici con risoluzione 2560 x 1440, frequenza 165 Hz, tempo di risposta 1 ms (con Overdrive)

IPS 27 pollici con risoluzione 2560 x 1440, frequenza 165 Hz, tempo di risposta 1 ms (con Overdrive) Sincronizzazione: G-Sync, Adaptive-Sync (FreeSync)

G-Sync, Adaptive-Sync (FreeSync) Gamma: DCI-P3:98% / sRGB: no

DCI-P3:98% / sRGB: no Contrasto: 1000:1 (tipico)

1000:1 (tipico) Luminosità: 350 nit (tipica)

350 nit (tipica) Angolo di visione: 178° / 178°

178° / 178° Porte: 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 2 USB Type-A SuperSpeed, 1 USB Type-B, uscita audio

1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 2 USB Type-A SuperSpeed, 1 USB Type-B, uscita audio Audio: solo via jack da 3,5 mm

solo via jack da 3,5 mm Alimentatore: esterno

esterno Supporto VESA:

Ergonomia: Inclinazione da +5° a +35° / Altezza: fino a 130 mm

Inclinazione da +5° a +35° / Altezza: fino a 130 mm Dimensioni: 61,3 x 6,6 x 36,7 cm (con schermo abbassato)

61,3 x 6,6 x 36,7 cm (con schermo abbassato) Peso: 7.75 kg (complessivo)

7.75 kg (complessivo) Prezzo: 424,05€ su Amazon

Il design Materiali robusti e qualità costruttiva elevata Difficile non notare l'eleganza dei monitor HP a meno di non detestare angoli e rombi. D'altronde si tratta di punti fermi di un'estetica celebrata anche dall'OMEN 27i, a partire dalla base, un pezzo unico che si ferma allo schermo con una piccola brugola, per arrivare all'armatura posteriore che protegge la circuiteria e alloggia la connettività, tra l'altro molto comoda da raggiungere grazie alle superfici inclinate. Comunque, per quanto il design del monitor risulti spigoloso, i dettagli sono tutto il contrario. Angoli arrotondati, incastri perfetti e una qualità costruttiva senza dubbio elevata, evidente attraverso cornici borderless caratterizzate da un certo spessore, restituiscono al contempo armonia e robustezza, esaltando l'estetica di un display che si fa notare nonostante non sia certo ingombrante. La forma della base infatti ne contiene le dimensioni, spesso generose nel caso dei monitor da gioco. Lo stand a pezzo unico funge anche da portacuffie Certo, per garantire piena stabilità allo schermo, il sostegno finisce per pesare parecchio, ma tra formato e materiali parliamo comunque di un accettabile peso complessivo di 7,75 Kg. Ma nell'equazione c'è anche una mancanza ed è quella, passando all'ergonomia, di un meccanismo per l'orientamento sull'asse orizzontale. Sufficiente invece il livello di inclinazione con un angolo che va da +5 gradi a +35 gradi e abbondante la corsa del meccanismo che permette di alzare e abbassare lo schermo di 13 centimetri. L'altra caratteristica mirabile dell'OMEN 27i è l'illuminazione RGB che corre lungo tutto il rombo posteriore che protegge la circuiteria. Elegante e per nulla scontata, è sufficientemente potente da creare una luce ambientale ed è ovviamente controllabile attraverso il menù del monitor oltre che spegnibile con una scorciatoia già impostata. Il diamante del brand OMEN plasma tutto il design Tra le possibilità offerte dal menù dell'OSD ci sono quattro livelli di overdrive, la possibilità di disattivare la tecnologia di sincronizzazione con la GPU, mirini di vario tipo, l'ottimo contrasto dinamico, tutto il necessario per la calibrazione del colore, macro per il comodo stick posteriore, il contatore del framerate e persino uno strumento pensato per aiutare nell'impostazione di configurazioni a più schermi.

Prestazioni Illuminazione suggestiva e abbastanza potente da fungere da luce ambientale I colori ben calibrati di fabbrica si notano subito, benché ci sia comunque spazio di manovra per migliorarli, e sono senza dubbio il pezzo forte di un monitor che restituisce un'immagine chiara e testi puliti. Se la cava bene anche con i film e regala spettacolo con videogiochi dalle tonalità vivaci e caratterizzati da panorami suggestivi. Il contrasto non è dei più marcati, anche considerando il solo segmento dei pannelli IPS, ma la luminanza effettiva è sempre vicina ai 350 nit dichiarati e restituisce un'immagine sufficientemente vivace. Per quanto votato ai colori, il monitor HP si comporta molto bene anche in quanto ad input lag. Viaggiando tra i 3 e i 3,5 millisecondi di latenza complessiva, ovviamente con il refresh impostato a 165 Hz, garantisce tempi di risposta brevi che si rispecchiano in un'immagine sempre definita. I test evidenziano una breve scia, ma non ci sono artefatti visibili puntando sulla prima impostazione dell'overdrive. Alzando quest'ultimo si intravedono fenomeni di overshooting, ma visti i tempi di risposta contenuti non è necessario farlo. Tra base dalle dimensioni contenute e 13 centimetri di scorrimento, il monitor può diventare decisamente compatto Tra le mancanze spicca quella dell'HDR, ormai presente nella gran parte dei monitor da gioco. Ma come sappiamo bene si tratta di una tecnologia che nei monitor privi di retroilluminazione FALD, o comunque di una luminosità molto elevata, va quasi esclusivamente a incrementare il contrasto, in alcuni casi portando a una perdita di dettaglio. Anche per questo ci risulta più felice la scelta di HP di puntare su un valido contrasto dinamico che non può certo togliere di mezzo l'effetto grigio scuro dei neri, ma incrementa comunque la vivacità dell'immagine.