Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, trailer ufficiale sulla modalità avventura

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si mostra più nel dettaglio in questo trailer dedicato in particolare alla modalità Avventura presente nel gioco, che include la storia raccontata nell'arco narrativo di Asakusa.

Il trailer consente di vedere vari scorci sul gameplay del gioco, mostrando sia alcune fasi di combattimento e azione che alcune basate più sull'esplorazione, oltre a momenti prettamente narrativi costituiti da scene d'intermezzo animate.

La modalità Avventura segue in particolare gli eventi della serie animata, riferendosi all'arco narrativo Asakusa e seguendolo in maniera piuttosto fedele. Ambientato nel periodo Taisho in Giappone, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba mette in scena le avventure di Tanjiro, un tranquillo e generoso ragazzo che si guadagna da vivere per sé e per la famiglia vendendo carbone, che si ritrova improvvisamente scaraventato in un mondo di terrore.

Con la famiglia distrutta dall'attacco di un demone e la sorella rimasta parzialmente infettata, comincerà l'addestramento da cacciatore di demoni imparando a combattere con la katana, al contempo cercando di gestire la sorellina, Nezuko, unica sopravvissuta ma rimasta a metà tra umana e demone.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, questo il titolo completo dell'action game in terza persona basato sulla serie, è in arrivo il 15 ottobre 2021 in tutto il mondo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. In precedenza abbiamo visto un video su Giyu & Shinobu VS. Tanjiro & Nezuko e un trailer sui demoni presenti.