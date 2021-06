The Chronicles of Riddick: Vin Diesel parla della possibilità di un nuovo gioco

Vin Diesel è noto nel mondo del cinema soprattutto per il ruolo di Dominic Toretto, di Fast & Furious. Ovviamente l'attore ha interpretato molti altri personaggi, come Richard B. Riddick per la serie di The Chronicles of Riddick. Inoltre, ha dato anche la voce all'anti-eroe all'interno dei giochi basati sul personaggio. Recentemente, Vin Diesel ha parlato della possibilità di un nuovo capitolo della serie videoludica di The Chronicles of Riddick.

Parlando ai microfoni di GamesRadar, Diesel ha affermato: "Abbiamo avuto un grande successo con Escape from Butcher Bay. Sembra sia passata un'eternità. Ma immagino che potremmo sfruttare lo spazio videoludico e aggiungere un capitolo aggiuntivo: quel che è certo è che il nuovo film è già stato scritto. Quindi è sicuro che gireremo il quarto film di The Chronicles of Riddick."

The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena

Non è la prima volta che Vin Diesel menziona la possibilità di realizzare un nuovo gioco di The Chronicles of Riddick. Nel 2013 aveva parlato della possibilità di collaborare con Starbreeze, autore di Payday, per un nuovo capitolo. Nulla è stato fatto, però, e il capitolo più recente è ancora quello pubblicato nel 2009.

