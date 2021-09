Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è il nuovo GDR di Yoko Taro, ecco il teaser trailer

Con un teaser trailer Square Enix ha annunciato Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, un GDR table-top realizzato da Yoko Taro, Yosuke Saito e altri autori di Nier e Drakengard.

Stando alle informazioni ufficiali pubblicate sul sito della software house, "Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è un titolo RPG unico che presenta una storia affascinante completamente raffigurata con delle carte."

"Sviluppato dalle menti creative dietro alle amate serie di Drakengard e Nier, incluso il creative director Yoko Taro, l'executive director Yosuke Saito, il music director Keiichi Okabe e il character designer Kimihiko Fujisaka, questo nuovo titolo stimolerà l'immaginazione dei giocatori e aprirà le loro menti a uno storytelling differente."

Il filmato purtroppo, complice anche il doppiaggio in giapponese, non offre molti dettagli in merito al nuovo progetto di Yoko Taro e soci. Allo stesso modo Square Enix non ha svelato ulteriori informazioni in merito, come data di uscita e piattaforme di riferimento.

In compenso Yoko Taro su Twitter ha specificato che non si tratta di un titolo legato alla serie Drakengard e che non sarà un "social game". Inoltre sappiamo che Voice of Cards: The Isle Dragon Roars quasi sicuramente arriverà su PS4, visto che era apparso nel database del PSN lo scorso mese. Per saperne di più in ogni caso non ci resta che attendere.

Che ne pensate del nuovo titolo di Yoko Taro e Yosuke Saito? Fatecelo sapere nei commenti.