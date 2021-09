AOC AGON CQ32G3SU: la recensione del monitor da gioco 32 pollici con curvatura elevata

In questo caso parliamo di un 16:9 da 31.5 pollici con risoluzione 2560x1440 pensato per offrire un buon compromesso tra fluidità, qualità dell'immagine e prestazioni promettendo 1 millisecondo di latenza MPRT con overdrive attivo, e un contrasto elevato. Il prezzo consigliato di 449€, va detto, non è trascurabile, mentre i parametri relativi ai colori non fanno gridare al miracolo, ciononostante questo monitor ci ha convinto e ora vi spieghiamo perché nella recensione dell'AOC AGON CQ32G3SU .

La promessa, in sostanza, è quella di prestazioni in gioco elevate, con l'immancabile ausilio della sincronizzazione delle immagini Adaptive Sync che corrisponde alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro nativa, con supporto per le console di nuova generazione, e garantisce la compatibilità con NVIDIA G-Sync. Nel caso delle due porte HDMI 2.0, è bene specificarlo, il refresh massimo è di 144 Hz, ma l'ingresso DisplayPort 1.4 permette di arrivare a 165 Hz e quindi di sfruttare al massimo la frequenza del monitor con un PC.

Elevato invece il contrasto statico 3000:1 che, merito della tecnologia VA, non è niente male per un pannello da 31.5 pollici che si affida a una classica illuminazione a LED dalla luminanza non elevatissima con 300 nit dichiarati. Interessante anche il tempo di risposta MPRT di 1 millisecondo che risulta più importante, in ottica gaming, dei 4 millisecondi di tempo di risposta GtG.

Il nuovo monitor AOC AGON CQ32G3SU è in parte un'evoluzione dei modelli precedenti e in parte frutto di un lavoro di ribilanciamento pensato per tarare il monitor sulle necessità medie di un videogiocatore, spesso poco interessato a parametri legati alla grafica professionale, in modo da tagliare i costi. Da qui una copertura del colore dichiarata che si ferma al 102% della gamma sRGB e al 75% di quella DCI-P3.

Il design

La curvatura 1000R influenza notevolmente il design dell'AOC AGON CQ32G3SU

In quanto a design, il monitor AOC AGON CQ32G3SU si distingue più che altro per la curvatura estrema e per i tocchi di colore rosso vivo, tipici di AOC, su sfondo nero ruvido. Per il resto parliamo di linee nette, non particolarmente aggressive, per un monitor che ricorda un po' il design futuristico giapponese degli anni 80. Si fa notare la robustezza complessiva, decisamente elevata sia nel caso delle plastiche ben assemblate che per quello che concerne il pannello e la connettività USB, piazzata su uno spessore inclinato che risulta più facile da raggiungere. Il tutto condito da una dotazione ergonomica che manca solo della rotazione verticale, e dalla comodità di un alimentatore interno per uno schermo che scalda poco.

I controlli per il menù si trovano sotto l'unica cornice non ultrasottile, ovviamente quella inferiore, e contano esclusivamente dei tasti, privandoci della comodità dell'ormai diffusissimo stick. Per fortuna il sistema operativo integrato è comprensibile, ben strutturato e spunta dal basso, anziché piazzarsi in mezzo allo schermo oscurando l'immagine, ma ciò non toglie che sia consigliabile installare uno dei due menù software di AOC, decisamente più fruibili e completi di tutte le opzioni fondamentali tra cui taratura dei colori, sei profili preimpostati, HDR, contrasto dinamico, timer, mirino, modalità gaming, low input lag, filtro per la luce blu e overdrive, con tre diversi livelli che vanno da debole a forte.