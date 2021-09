Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: dettagli sulla ricarica rapida e nuovi sfondi, Pixel 6 Fold in arrivo

Nuove informazioni riportate da xda-developers includono la conferma del supporto per la ricarica rapida fino a 33 W per i Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Le indiscrezioni includono inoltre la comparsa di nuovi sfondi e la notizia del possibile arrivo entro fine 2021 anche del Pixel 6 Fold, assieme ai due modelli standard. La presentazione della nuova lineup dovrebbe avvenire nel corso del mese di ottobre, come già riportato nel nostro speciale dedicato alle specifiche di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Le informazioni sulla ricarica rapida dei Google Pixel 6 provengono dalla National Communication Commission di Taiwan

Della ricarica rapida dei nuovi Google Pixel 6 si è già parlato qualche settimana fa, ma questa volta l'indiscrezione è ben più robusta, visto che i dati provengono da un'analisi dei dispositivi della National Communication Commission (NCC) di Taiwan. Il documento in questione include i numeri di codice di tre varianti della serie Pixel 6 ( GLU0G, G8V0U e GF5KQ) che godranno tutti del supporto per la ricarica rapida a 15 W, 18 W, 27 W e 33 W, con un valore massimo quasi doppio rispetto ai 18 W dei modelli precedenti. Non ci sarà però un caricatore incluso nella confezione, come già fatto da Apple con la serie iPhone 12.

Piuttosto corpose anche le indiscrezioni sugli sfondi dei nuovi dispositivi vista la comparsa di sei foto, pubblicate sempre da xda-developers e scattate da Andrew Zuckerman, che sono il linea con i render della serie Pixel 6, dove comparivano già nuovi sfondi a tema naturalistico. In questa pagina l'archivio con gli scatti che, disponibili nelle varianti per tema scuro e tema chiaro, includono tre immagini in 1.440 x 3.120, la presunta risoluzione del Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6, uno dei presunti nuovi sfondi dei nuovi smartphone

Come ciliegina sulla torta, le nuove indiscrezioni sui Google Pixel 6 includono il Google Pixel 6 Fold che secondo David Naranjo, Senior Director presso Display Supply Chain Consultants, potrebbe arrivare entro fine 2021, forse in contemporanea con i due modelli standard. Dello smartphone pieghevole di Google non sappiamo molto altro, ma in questi anni si è parlato di un design simile al Samsung Galaxy Fold e di una fotocamera nascosta sotto allo schermo.