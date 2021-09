Steam: Deathloop è al primo e terzo posto dei giochi più venduti della settimana

SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti su Steam della scorsa settimana (13 settembre - 19 settembre). Grazie a questi dati scopriamo che Deathloop è in prima e terza posizione tra i più venduti.

La classifica completa è composta da:



Deathloop Tales of Arise Deathloop (Brani selezionati dalla colonna sonora) Naraka Bladepoint Red Dead Redemption 2 NBA 2K22 Timberton Valve Index VR Kit New World Valheim

Deathloop: una scena di combattimento in prima persona in un ambiente innevato

Come potete vedere, Deathloop è in prima posizione nella sua edizione standard, mentre è in terza posizione della classifica di Steam con la sua versione bundle che include il gioco più alcuni brani della colonna sonora. Il bundle costa 20€ in più rispetto alla versione base.

Ottimi risultati anche questa settimana per Tales of Arise, che passa dalla prima posizione della scorsa settimana alla seconda. Non stupisce poi la presenza di grandi giochi di successo come Naraka Bladepoint, Red Dead Redemption 2, NBA 2K22 in classifica. Timberborn, pubblicato il 15 settembre, riesce a ottenere una settima posizione di tutto rispetto, considerando che si tratta di un indie.

Chiudono la classifica il pacchetto VR di Valve, New World e Valheim. L'opera di Amazon ha ottenuto un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam poco tempo fa.