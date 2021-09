Deathloop: update PC disponibile, ma non risolve il problema più grande

Arkane Studios ha da poco pubblicato un nuovo update per la versione PC di Deathloop su Steam, che si occupa di risolvere vari errori. Purtroppo, non risolve il problema più grande: le basse prestazioni del gioco. Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, l'update di Deathloop su PC risolve un problema che impediva ad alcuni achievements di sbloccarsi su Steam. Ora, inoltre, in caso di crash saranno date maggiori informazioni sul problema: ad esempio, verrà indicato in modo chiaro se la CPU del computer non rispetta i requisiti minimi. Inoltre, informerà il giocatore nel caso nel quale le necessarie estensioni per eseguire il gioco siano state disattivate dall'utente o da software di terze parti.

Deathloop: una sezione di sparatorie nel gioco Arkane

Sfortunatamente, ciò che il nuovo update PC non fa è correggere i problemi di stuttering che alcuni giocatori PC hanno sperimentato sin dal lancio. Il team sta ancora cercando "le cause e potenziali correzioni" e darà nuove informazioni a riguardo appena sarà possibile. Il team suggerisce di contattare il servizio clienti, nel frattempo, e segnalare il problema nel caso si verificasse nuovamente prima dell'arrivo della patch.

Il gioco, indipendentemente dai problemi, è un successo: Deathloop è al primo e terzo posto dei giochi più venduti della settimana su Steam.