Splitgate: single player ed editor di mappe, 1047 Games ha idee molto interessanti

Splitgate, lo sparatutto in prima persona di 1047 Games, è un gioco solo multigiocatore online per il momento, ma gli sviluppatori guardano al futuro. Stanno infatti pensando a un editor di mappe e a una modalità single player. Ora, il team ne parla in modo più preciso.

In un messaggio sul sito ufficiale, il team spiega: "Una funzione di editor di mappe sarebbe comunque un'impresa enorme e una grande aggiunta a Splitgate! Come giocatore, mi piacerebbe avere la possibilità di disabilitare certi portali e aggiungere nuovi portali che cambiano totalmente il modo in cui le mappe vengono giocate. Pantheon, ad esempio, ma l'intero terreno è un gigantesco portale. Pensiamo a Stadio, ma si aggiunge un livello superiore completamente nuovo. Non sono solo i portali che potrebbero essere aggiunti, naturalmente. Si potrebbero aggiungere muri, ponti, oggetti di scena, armi e nuovi punti di spawn! Scommetto che la modalità di gioco Contamination sarebbe molto più divertente con mappe personalizzate! Il numero di possibilità è eccitante con una caratteristica del genere."

Splitgate: un personaggio con un'arma da fuoco in un'arena di combattimento

"Anche un'esperienza per giocatore singolo è tra le possibilità. Certo, potrebbe essere una campagna per giocatore singolo in stile Halo, ma cos'altro potremmo fare? Non è un segreto che "Splitgate" è trattato come uno sport nell'universo narrativo del gioco. Una cosa che potremmo fare con questa idea è qualcosa come una "modalità franchigia", come nei giochi sportivi tradizionali. Con una revisione della nostra IA bot, il gioco potrebbe introdurre un ampio roster di giocatori IA che possono essere reclutati per giocare in una squadra con voi. Ogni giocatore IA ha una serie di statistiche come la mira, il movimento del portale e la consapevolezza. Voi e la vostra squadra potreste poi progredire attraverso una stagione sportiva e giocare contro altre squadre IA e alla fine competere per il campionato. Non dovrebbe nemmeno fermarsi al giocatore singolo, forse potreste mettere la vostra squadra reclutata contro la squadra di un altro giocatore reale! Questa è un'altra idea con infinite possibilità."

In poche parole, il team è pieno di idee e potrebbero arrivare sorprese sul lungo periodo. Ecco infine il nostro provato di Splitgate.