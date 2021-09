Call of Duty Vanguard: i cambiamenti promessi da Sledghammer, dopo la beta

Sledgehammer Games ha svelato quali cambiamenti introdurrà in Call of Duty Vanguard, sulla base dei feedback ottenuti con dalla beta. Per esempio, renderà più debole il riflesso del sole e renderà meno potenti i cani.

Precisamente, il team ha dichiarato: "Speriamo che vi sia piaciuto il tempo trascorso in Vanguard e le innovazioni che abbiamo apportato al multiplayer. Nel corso della Beta, siamo stati in grado di raccogliere una grande quantità di feedback della comunità. Tutti i rapporti ufficiali, i filmati di gioco e i messaggi hanno aiutato i nostri sviluppatori a schiacciare i bug, migliorare le caratteristiche e perfezionare le mappe e le modalità per il lancio."

Le modifiche includeranno il depotenziamento del sole, dei cani della relativa killstreak e cambierà il punto di comparsa dei giocatori in Hotel Royal per evitare "la cucina degli omicidi". Inoltre, saranno bloccati i microfoni nella lobby di Search & Destroy. Inoltre, confermano che ci saranno bilanciamenti alle armi, all'audio e alla visibilità. Saranno date più informazioni a questo riguardo più avanti.

Come potete vedere qui sopra, il sole era un problema serio in Call of Duty Vanguard, così come tutti gli elementi legati alla visibilità. Parlando invece di Call of Duty Warzone: i veicoli si muovono da soli? Nessun fantasma, è un bug.