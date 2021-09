Samsung Galaxy S21 FE: problemi di produzione risolti, secondo un rumor

Inizialmente previsto per agosto, lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE non è ancora arrivato sul mercato nel giorno in cui si celebra l'anniversario dall'uscita del Samsung Galaxy S21 FE. Ma non è il caso di scartare l'ipotesi di un lancio a breve, magari per fine ottobre come suggerito da qualcuno. Dalla Corea è giunta infatti notizia di una ripresa a pieno ritmo della produzione di questo modello, rallentata dai ben noti problemi legati alla carenza di semiconduttori.

Il successo del Samsung Galaxy S20 FE fa del Samsung Galaxy S21 FE un prodotto molto importante per la compagnia che potrebbe aggirare ulteriormente il problema dei semiconduttori ricorrendo un'altra volta al lancio di due modelli, da mettere in commercio in due momenti separati, con processori differenti, uno con SoC prorietario Samsung Exynos e uno con SoC Qualcomm Snapdragon.

Il Samsung Galaxy S20 FE ha riscosso molto successo, combinando caratteristiche di fascia alta con un prezzo aggressivo

Il problema riguarda l'avvicinarsi dei modelli della serie Samsung Galaxy S22, previsti per febbraio, che potrebbero rendere complicato il posizionamento del Samsung Galaxy S21 FE a pochi mesi dal lancio di una famiglia tutta nuova. Ma con il prezzo giusto, ribassato rispetto ai piani iniziali anche per combaciare con l'inevitabile calo di prezzo del Samung Galaxy S21, qui la nostra recensione, potrebbe replicare il successo del modello precedente.