Rainbow Six: Siege - edizioni disponibili, Operatori e tutto quello che c’è da sapere per iniziare

In questa guida di Rainbow Six: Siege vi offriremo una panoramica delle caratteristiche dello sparatutto multiplayer di Ubisoft, le differenze tra le varie edizioni e le valute di gioco , come funziona il Battle Pass e molto altro ancora.

Apprezzato da una community composta da decine e decine di milioni di giocatori, Rainbow Six: Siege è uno sparatutto tattico con uno dei comparti multiplayer più curati attualmente presenti sul mercato. Il titolo Ubisoft ha debuttato nel 2015 ed è attualmente disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X, Series S, Xbox One, PC, Google Stadia e Amazon Luna. Iniziare a giocare ora potrebbe risultare un po' confusionario: tra numerosi edizioni disponibili, Operatori, il sistema delle stagioni e il Battle Pass è facile rimanere spiazzati ancor prima di acquistare il gioco. Ma niente paura, vi diamo una mano noi!

Che cos’è Rainbow Six: Siege? Panoramica e modalità di gioco

Rainbow Six: Siege, salvare gli ostaggi è uno dei tanti obiettivi del gioco

Rainbow Six: Siege è uno sparatutto tattico multiplayer che premia il gioco di squadra coordinato e le azioni tattiche pianificate con cura. Non lo diciamo tanto per dire: caricare a testa bassa con un approccio alla Rambo vi assicurerà solo un'indecorosa fine e la sconfitta del vostro team. Dal lancio avvenuto nel 2015, il gioco è stato notevolmente ampliato, con mappe extra, nuove armi, eventi stagionali a tema e ovviamente con tanti nuovi Operatori, che ora sono più di 60 (più del doppio di quelli disponibili al lancio).

Il fulcro dell'esperienza di gioco risiede nelle modalità PvP (ovvero match tra giocatori), ma è presente anche una componente PvE (giocatori contro nemici guidati dall'intelligenza artificiale) che vi tornerà utile per imparare le basi o per partite spensierate in compagnia degli amici.

Nel PvE potrete affrontare le "Simulazioni", con cui potrete fare pratica con apposite esercitazioni, e "Caccia ai terroristi", dove insieme ad altri giocatori dovrete neutralizzare bersagli controllati dall'IA e completare obiettivi specifici. Il PvP invece si basa su scontri tra due squadre da cinque giocatori (blu e rossa) che si danno battaglia per disinnescare bombe, salvare ostaggi o difendere punti chiave.

Nel multiplayer vestirete i panni di uno dei tanti Operatori di Rainbow Six: Siege. Questi si dividono tra assalitori e difensori, ognuno con il proprio ruolo specifico. Gli assalitori hanno il compito di eseguire irruzioni, eliminare le minacce e conquistare l'obiettivo. Dispongono di equipaggiamento apposito, come una vasta gamma di proiettili, strumenti per la ricognizione e armi per il controllo della folla. I difensori, invece, devono proteggere l'obiettivo, rinforzando le entrate degli edifici e fortificando i punti chiave della mappa. Il loro equipaggiamento include armature e abilità mediche per supportare gli alleati, dispositivi mettere fuori gioco le minacce in arrivo e per raccogliere informazioni.

Tutti gli Operatori hanno caratteristiche uniche e un determinato equilibrio tra armatura e agilità. Inoltre ognuno dispone di gadget unici che possono stravolgere gli equilibri delle battaglia, come scudi per proteggere la squadra, rampini per raggiungere velocemente punti strategici e lanciagranate, giusto per citarne alcuni. Utilizzare e imparare le caratteristiche dei vari Operatori fa parte sia del divertimento che dell'esperienza necessaria per avere la meglio nelle tre modalità PvP di Rainbow Six Siege, di cui trovate una panoramica di seguito:

Salvataggio : gli assalitori devono trovare ed estrarre un ostaggio da un edificio, scortandolo fino a un punto fuori portata, mentre i difensori devono impedirlo, piazzando trappole e barricate. Entrambi i team devono impedire la morte dell'ostaggio, pena la sconfitta diretta.

: gli assalitori devono trovare ed estrarre un ostaggio da un edificio, scortandolo fino a un punto fuori portata, mentre i difensori devono impedirlo, piazzando trappole e barricate. Entrambi i team devono impedire la morte dell'ostaggio, pena la sconfitta diretta. Presidio : gli assalitori devono trovare e occupare una particolare stanza della mappa, difendendola per un determinato periodo di tempo. I difensori dovranno ostacolarli in tutti i modi, fortificando la zona e/o eliminando gli avversari prima dello scadere del tempo.

: gli assalitori devono trovare e occupare una particolare stanza della mappa, difendendola per un determinato periodo di tempo. I difensori dovranno ostacolarli in tutti i modi, fortificando la zona e/o eliminando gli avversari prima dello scadere del tempo. Artificieri: gli assalitori devono trovare e neutralizzare due bombe con un kit di disinnesco da piazzare nelle loro vicinanze e proteggere ad ogni costo. I difensori devono impedirlo fortificando l'obiettivo o eliminando il portatore del kit per il disinnesco.

Come accennato in precedenza Rainbow Six Siege è uno sparatutto multiplayer tattico, ci sono dunque tante cosa da imparare prima di poter giocare ad alti livelli. Tuttavia se state avete intenzione di iniziare ora, anche le semplici conoscenze di base di un FPS bastano e avanzano per iniziare a divertirsi. Il resto, si impara giocando.