Alan Wake Remastered: riferimenti a Control e Quantum Break suggeriti dal director

Alan Wake Remastered potrebbe contenere riferimenti ad altri giochi di Remedy, come ad esempio a Control e Quantum Break. L'informazione è stata condivisa dal communications director dello studio.

Parliamo di Thomas Puha che ha recentemente parlato con Axios. La testata ha chiesto all'uomo se Alan Wake Remastered avrebbe incluso riferimenti per legarlo al "Remedy Connected Universe". Puha ha risposto: "per certo i fan dovrebbero fare attenzione quando giocheranno la remaster".

Giochi come Control e Quantum Break sono indipendenti, ma fanno parte dello stesso più ampio universo narrativo e, pur non influenzandosi a vicenda, includono piccoli riferimenti tra un gioco e l'altro. Alan Wake, ad esempio, ha ottenuto un chiaro riferimento sia nel gioco base di Control che nel DLC AWE. Non è quindi impensabile che qualcosa di simile sia fatto con Alan Wake Remastered, per legarlo in modo più chiaro all'universo narrativo espanso di Remedy.

Alan Wake Remastered: la cittadina che fa da ambientazione

Dovremo attendere per vedere esattamente cosa abbia fatto Remedy con Alan Wake Remastered. Sappiamo inoltre che il gioco non includerà più pubblicità di marchi reali, ecco come saranno sostituiti.

Infine, Alan Wake Remastered in versione Nintendo appare nelle classificazioni del Brasile: per caso sarà annunciato questa sera al Nintendo Direct?